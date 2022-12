La entrada de los inversores en el Compos se tratará a finales de mes

Los avances “para la entrada de un nuevo grupo de socios con capacidad económica y de gestión en el Compostela”, operación revelada en exclusiva hace días por EL CORREO GALLEGO “se tratarán en la próxima Asamblea General, programada a finales de este mes”, según detalla el comunicado de la entidad santiaguesa.

Se trataría de la llegada de un grupo de empresarios y directivos entre los que está Antonio Agrasar, junto con profesionales del deporte como Borja Iglesias y Esteban Granero para potenciar un gran proyecto de futuro.

La nota de prensa resume parte de los temas abordados por la Junta Directiva de la SD Compostela en su reunión del miércoles por la noche con las peñas del club.

Por parte de la directiva albiazul estuvieron el presidente de la SD Compostela, Juan Carlos Rodríguez Gesto, el vicepresidente y portavoz de la directiva, Javier García Vázquez y el directivo encargado de las relaciones institucionales, Ramón Castro.

Ellos trataron de resolver dudas cuestionadas, como la relacionada con el uso de la marca y el escudo, así como la posible deuda que tiene el club con el ex presidente, Antonio Quinteiro.

Sobre este tema, se explicó que “hay un burofax en el que se pide que se dejen de emplear estos valores institucionales del club, por lo que el club está estudiando su defensa, dado que considera que esta demanda carece de sentido, ya que, como no podía ser de otra manera, su uso pertenece al propio club”.

Y respecto a la posible deuda, se informó que “en la contabilidad del club no aparece recogido ningún compromiso económico sin cumplir”.

En otro orden de cosas, se dijo que se creará un calendario que permita organizar con tiempo los desplazamientos de la afición, en base a sus intereses.

“Del mismo modo, a través de Fonte Sequelo, se ofertarán aquellas plazas que queden libres en su autobús, a un precio que rondará entre los quince y los veinte euros”.

En el relativo a la asistencia al estadio, se realizarán visitas a los colegios, como la de esta semana, para incentivar la presencia de los más pequeños. “Y se intentarán crear promociones puntuales para rebajar el precio de las entradas, así como la posibilidad de dar invitaciones a los abonados”. Por otra parte, se acordó “la intención de ayudar a los abonados sin recursos a través de las peñas, así como la posibilidad de conseguir nuevos patrocinios a través de ellas, otorgando entradas o abonos a cambio del trabajo aportado”.

REUNIÓN CON SIETE PEÑAS. Por último, entre otros temas, se consideró la posibilidad de la creación de un registro de peñas con sus componentes, un apartado para aficionados en la nueva web, la realización de actividades culturales y de dinamización previas a los encuentros como locales, así como el fomento del club en los barrios de la ciudad, aportando mayor visibilidad.

En el encuentro estuvieron representados todas las peñas del club, excepto una, que no pudo acudir por motivos personales. Fue el directivo encargado de las relaciones con los abonados, Lois Rosende, quien trató todos los temas con los peñistas. Cabe resaltar que las siete agrupaciones de aficionados son: Fonte Sequelo, Fende Testas, Bancada Picheleira, Irmandade Picheleira, Gato Félix (unión de Os Dous, Lingua Azul, Bótalle Outra e Frente Gaias), Curva Branquiazul y Os Precedo.

FABIANO ANALIZA AL RIVAL DEL DOMINGO. La SD Compostela se despide del 2022 como local, este domingo, ante el Valladolid Promesas. En el Vero Boquete, delante de la afición, el Compos quieren prolongar su buen momento con la sexta victoria consecutiva, un reto que le ayude a continuar en puestos de playoff. Para el partido ante el filial vallisoletano, Fabiano Soares espera que el equipo prolongue su racha y valora así al rival.

“El Valladolid Promesas es un equipo muy ofensivo, a veces juega con dos delanteros otras con uno, calidad tiene de sobra y me gusta mucho, pero también me gusta el mío. Será un partido bonito de ver y ojalá caiga de nuestro lado este domingo (16.45 h.). Es un equipo muy vertical, que mira siempre para portería y lo cierto es que es complicado de jugarle. Intentaremos neutralizar sus puntos fuertes, pero es un rival más vertical que de juego combinativo”.

ailarse de los asuntos extradeportivos. En cuanto a aspecto más allá del balón, Fabiano fue claro ayer ante la prensa.

“La semana pasada la directiva nos llamó y nos dijo lo que había. Yo me aíslo en mi mundo y pienso solo en el equipo. Manu y Sergio me comentan lo que sale, pero me intento aislar y le pido a los jugadores que también lo hagan, que se concentren en el partido para no despistarse y no tener disgustos. Si están concentrados y enfocados en los partidos, nos pueden dar mucho. Tenemos que pasar del ruido de fuera”, subraya quien fuera jugador de la mejor época del Compostela y ahora entrenador y líder.