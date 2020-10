“La entrada del Obradoiro CAB en la Liga ACB fue un acto heroico”

Así lo refleja en ‘Cómo resucitamos al Obradoiro CAB 1992-2010’ -un libro al que pronto se podrá acceder de forma gratuita en internet- haciendo un repaso a los capítulos de la trayectoria de una entidad que jamás creyó en imposibles, que desafió a la elite del deporte español, que no se amedrentó ante la amenaza del Tribunal Constitucional y que demostró, aunque fuese 17 años después, que la verdad siempre gana. En una ciudad de filias y fobias, su empeño y sacrificios no deberían pasarse por alto.

¿Qué es el Obradoiro para usted?

Es un emblema de Galicia. Es la satisfacción de que algo que agonizaba en un determinado momento, que ya estaba entregado a la Federación para su desaparición, y por tanto acaba ahí su vida a los 22 años, fue recuperado y llevado a la máxima categoría. Después de mucho esfuerzo no solo logramos llegar a la ACB, que era una meta a conseguir, algo por lo que luchar, sino remontar, darle vida al club desde el principio. Fue muy complicado porque llevar a un club a la ACB sabemos que es muy difícil, sobre todo en Santiago, pero más difícil todavía es empezar en juveniles. La recuperación deportiva, llegar hasta Liga EBA fue un esfuerzo tremendo desde muchos puntos de vista mientras que paralelamente se colaboraba con los abogados, que era la otra parte, la judicial, que también tuvimos la gran suerte de que el proceso estaba en manos de dos abogados gallegos que también vivían el tema. Para mí fue una satisfacción poder entregar a Antonio y a Argimiro Vázquez Guillén la medalla del club en el partido inaugural ante el Barcelona.

Quien no conoce la historia se dice que está condenado a repetirla. ¿Cree que el obradoirismo es, a día de hoy, desde la atalaya de la ACB, consciente de dónde se viene?

Ya pasaron 10 años y hay mucha gente joven que cree que el Obradoiro es así de toda la vida, pero ha habido un paréntesis de 18 años que no es un paréntesis cualquiera, es como titulo yo el libro: Cómo resucitamos el Obradoiro CAB. Es recuperar algo que estaba prácticamente muerto. De hecho me acuerdo una vez que un juez nos dijo que abandonásemos que no tenía futuro y que creásemos un club nuevo. Yo creí que teníamos algo por lo que luchar y no teníamos por qué amedrentarnos a pesar de que nos estaban poniendo zancadillas y dilatando las cosas cada vez más para que nos aburriésemos o hasta que nos muriésemos, que así se acaba el problema, pero afortunadamente llegamos hasta donde teníamos que llegar y además coincidió el ascenso a la Liga EBA con el haber llegado a la ACB. Nos sobraban sitios en los que jugar (se ríe).

¿El baloncesto español ha hecho justicia en algún momento con el devenir del Obradoiro?

En el libro cuento todo lo que nos han hecho sufrir, tanto la ACB como la FEB. Por ejemplo, cuando intentamos entrar en 2003 todo fueron zancadillas, el presidente del Barcelona decía que era una sentencia extemporánea, que todos los clubes decían que iban a recurrir... de hecho nos llamaron un club de apestados que venían de la catacumbas de la Galicia profunda y que osan jugar con nosotros. ¿Pero estos de qué van?

¿Pero hubo un cambio?

Sí, luego vieron que la realidad es otra. Se llenaba Sar, vinieron a jugar el Madrid y el Barça, se les gana a los primeros incluso, y comenzaron a cambiar de opinión y pensaron que estos tíos no solo son serios, sino que nos llenan los pabellones que es lo que nos interesa. El pasado, los 18 años sufridos les importaba a todos bien poco y se han olvidado ellos los primeros. Aquí lo que hay que recordar es que la ACB nos tuvo no solo en el Supremo sino en el Constitucional, mira lo importante que éramos. Nos han tratado como enemigos hasta el ultimísimo momento.

Pero ya nada es igual después del caso Obradoiro. Cualquier denuncia se tiene en consideración ya casi desde el primer momento.

Se creó un precedente importante y dejó claro que no se puede hacer lo que le dé la gana a la gente. Habiendo una cuestión jurídica que quedó bastante clara desde el principio, aunque trataron de taparla, la gente dice ahora ‘¡Cuidado! esto puede tardar décadas pero al final ganan’, así que la ACB ya tiene otro tipo de políticas con estas cosas. Lo ves en el caso del Gipuzkoa que no deja de ser una sentencia en primera instancia y la han aceptado aunque en cualquier momento pueda bajar otra vez.

En su libro, con motivo del debut en ACB, dice una frase: “No es que David venciese a Goliath, sino que David entraba en la sociedad de los Goliaths para competir con ellos”. ¿En ella se ejemplifica bien lo que significa a día de hoy el Obra?

Se simplifican muchísimo las cosas, como que finalmente conseguimos el apoyo de la Xunta y ya está. Cuidado porque las cosas fueron muchísimo más complicadas que todo eso. Fue una locura, la gente quería marcharse, presentaba dimisiones, pero era fundamental mantenerse al frente de la nave dando una imagen de fortaleza. Al final descubrimos que no había que pagar canon, así que fíjate como era la comunicación. Ahí los clubes fueron desleales porque contactamos con varios y nadie nos lo dijo porque éramos unos apestados. No es que sea una pedantería pero como nadie lo dice tengo que decirlo yo: La entrada del Obradoiro en la ACB fue un acto heroico.

Y si llegar a entrar fue duro, los episodios que le siguieron también.

Teníamos el millón de la Xunta pero, ¿a dónde íbamos con ese dinero cuando nos decían que teníamos que tener una plantilla de 3 millones, una estructura de club por no sé cuanto y los gastos...? Era una cosa loca. Pero dije hasta el último momento que nos íbamos a inscribir y que si luego no teníamos dinero para competir ya nos marcharíamos. Sin embargo, una vez que estás dentro el dinero llama al dinero, van a pareciendo las cosas. Aunque tampoco ahí hubo muchos apoyos porque la mayoría de la gente que yo invitaba a entrar en el club decía que no. Nos decían que teníamos una directiva de coña pero es la que lo metió en la ACB, invité a mucha gente a estar pero se acongojaron porque había miedo a lo desconocido y al ridículo, porque esto podía ser la de dios... y casi lo fue.

Su libro cuenta al detalle lo sucedido en todo aquel peregrinar desde el 92 al 2009, es crítico, muy crítico con muchas circunstancias y con mucha gente, incluso con algunas de las personas hoy consideradas emblema del obradoirismo. ¿Quedó mucho por contar? ¿Se ha mordido mucha la lengua al redactarlo?

No. Todo lo que hay ahí es verdad y creo que no me dejé nada en el tintero. Es la realidad para que la gente sepa exactamente cómo sucedieron las cosas. Solamente los que vivimos la historia desde el inicio, los que estuvimos sentados en aquella famosa reunión en la Federación Gallega en la República del Salvador, en ese edificio tétrico, sabemos lo que pasó. Estábamos cinco personas: Sito Quintela, mi hermano Ricardo, Mato, Alejandro Otero y yo. Allí no apareció nadie, ni empresarios, ni políticos... el Obradoiro con el contencioso abierto por el tema Esteban Pérez, se moría, así de claro. Así que cuando oigo ahora hablar de los obradoiristas de toda la vida me río porque me pregunto: ¿dónde estaban entonces?

¿Cree que hay mucha gente olvidada en la historia del Obradoiro?

Atención que el Obradorio nació en 1970 y yo escribo desde 1992. Yo creo que en el libro está todo escrito en relación al periodo 1992-2010. Los que hicieron algo por el Obradoiro están ahí. Mato estuvo en Santiago del 92 al 2001 y es un hombre especial al que le tengo mucho aprecio. Consideraba el Obradoiro como algo suyo personal y había cosas que se hacían muy difíciles. Fue fundador del club, lo vive y en todo ese tiempo en el que estuvimos juntos lo llevábamos todo, aunque había un núcleo duro que nos estuvo apoyando dentro de las posibilidades, gente como María Teresa, Lage, mi hermano Ricardo, Compostela Monumental, los distintos patrocinadores como la Academia Obradoiro, Yago Portela, Palmeiro y Óptica Val. Fue todo milagroso. Luchando contra todo porque el Ayuntamiento nos consideraba cosa del pasado.

¿Mereció la pena?

Sí, muchísimo, totalmente, y me siento muy satisfecho de todo lo que he hecho y lo volvería a hacer exactamente igual de como lo hice.

Eso sí es valentía sabiendo todo lo que sucedió.

Pues sí, porque todos los pasos que di fueron muy meditados. Tuve que confiar en gente como Antonio y Argimiro Vázquez Guillén porque sin su apoyo a nivel judicial el ingreso sería totalmente imposible aparte de estrategias que tuve que diseñar para llegar a donde estamos por todas las trabas que nos pusieron de tener que entrar en 2007, después en el año 2008... Lo digo en mi libro varias veces, solo era posible entrar siendo Año Santo Xacobeo, el único equipo gallego en la ACB y el único equipo profesional en Santiago. Sin estas tres premisas era imposible.

Cuando oye al presidente actual, a Raúl López, quejarse prácticamente de las mismas cosas que lamenta usted de entonces como la falta de apoyo institucional, que la afición no responde como debería... ¿teme que todo vuelva a caer?

Ya hemos tenido el descenso cerca y deportivamente esto pasa en las mejores familias y ahí está el ejemplo del Dépor. Alguien tiene que bajar y si te toca hay que estar preparado también. Aquí lo importante es tener continuidad y que el club esté vivo. ¿Cuál fue el problema del Obradoiro secularmente? Que no había apoyos firmes y el club daba bandazos. Tiene que haber gente con capacidad económica y de gestión. En mi momento hice lo que tenía que hacer pero yo no tengo una empresa detrás para poder ser presidente durante muchos años, porque tarde o temprano hay que avalar y a ver quien está dispuesto, aunque yo ya lo hice dos veces. Mi patrimonio es mi cerebro y poco más. Mi vida es la docencia universitaria y la investigación. En el fondo, como suelo decir, lo que subyace es la pela y esto es en todos los órdenes de la vida.