La experiencia, un valor añadido en la misión del Compos

Desde hace un mes se sabe la fecha, sábado 18 de julio, y este martes se dio a conocer la hora: 19.30. Con esa referencia temporal, el Compostela cuenta los días para la semifinal del play-off de ascenso que disputará contra el Barco en Balaídos. Será un partido a cara o cruz, pero en el que el plantel espera que la experiencia sea un punto a favor.

Así lo cree el lateral Sergio Pereira. No se confía en absoluto, pero opina que el bagaje de la plantilla puede suponer una ventaja. “Este é un play-off diferente. Levamos moito tempo sen competir e sempre temos esa incógnita do que pode pasar. Pero penso que en momentos determinados da eliminatoria, ter vivido esas situacións vainos dar unha pequena vantaxe”, apuntó en una rueda de prensa telemática.

Eso sí, el futbolista de Santa Comba añade que también el conjunto de Manolo Pérez cuenta con experiencia suficiente para imponerse. “O Barco tamén ten xogadores experimentados, que xa levan moito tempo no clube. Eles terán claro o seu modelo de partido, pero nós tamén sabemos o que temos que facer para gañar”, afirma.

“Este ano fichamos xogadores como Antas, Baleato ou Soto, xoves pero con experiencia no play-off e en partidos importantes, así que espero que sexa un punto ao noso favor”, recuerda el futbolista blanquiazul, quien matiza el argumento al responder a la cuestión de si podrían resurgir viejos fantasmas: “Non creo, lin o outro día na prensa que quedamos só cinco xogadores do ano que perdemos contra o Salmantino. Esperemos que non aparezan fantasmas en Balaídos”.

Ese será el escenario, uno difícilmente mejorable. Para el propio Sergio Pereira será la primera vez que cruce las puertas del estadio vigués, que por sus dimensiones se asemeja más al Vero Boquete de San Lázaro que a Calabagueiros, feudo del Barco. “É un campo de Primeira División. Nunca estiven alí nin vendo un partido nin xogando. A nós pódenos beneficiar”, expresa el lateral.

EL HORARIO NO DISGUSTA. El horario parece no disgustar en casa Compos. “Véxoo ben. Igual incluso preferiríao un pouco máis tarde porque veñen días de moito calor. Pero prefiro xogar ás 19.30 que ás 17.00 con trinta graos”, sentencia Sergio.

A poco más de una semana para el encuentro, las buenas sensaciones van en aumento. “Agora todo parece máis real, máis cercano. O equipo colleu boas sensacións, porque si que igual ao principio se nos facía largo, parecía que o partido quedaba moi lonxe”, reconoce el blanquiazul. “Agora que queda apenas unha semana, estamos con moita confianza e con ganas de xogar xa. Todo o equipo está a bo ritmo para competir”.