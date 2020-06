La Federación Gallega de Piragüismo denuncia a la Española

Santiago. El presidente de la Federación Gallega de Piragüismo (FEGAPI), José Alfredo Bea García, presentó ante el Comité nacional de competición y régimen disciplinario de la Real Federación Española de piragüismo, una denuncia contra el presidente el presidente de la RFEP, Juan José Román Mangas, y los miembros de su Junta Directiva. El motivo se basa en unas supuestas irregularidades en el cobro de un canon para la organización del Campeonato del Mundo de distancias no olímpicas, que la Fegapi quería organizar en la localidad ourensana de Castrelo de Miño.

Según la Gallega, la Federación española abaló esta candidatura para albergar el mundial esprín, cita que sería la primera vez que se disputara en España 20 años después del mundial de Sevilla 2002.

“Después de sortear todos los permisos, la sorpresa llegaba en forma de un canon de 15.000 euros que quería cobrar la RFEP a la FEGAPI, por ser el anfitrión de la competición, a esta cantidad había que sumarle los 10.000 euros que cobraría la federación internacional”, aportan en un comunicado de prensa. Por este motivo la sede de Castrelo de Miño no se presentará ya. Desde la Gallega se insiste en que nunca “se hizo referencia a esta cantidad”, que no se incluye en las bases de organización de competiciones y que “en el caso del Mundial de Aguas Bravas, Parc del Segre, no paga ningún tipo de canon a la RFEP”. El doble rasero indigna a Bea. ECG