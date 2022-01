La Federación pondrá fecha hoy al aplazado Compos-Salamanca

SD Compostela y Salamanca CF UDS esperan conocer hoy la fecha en la que se disputará el choque que debería haber enfrentado a ambos equipos el pasado domingo en el Vero Boquete de San Lázaro, pero que fue aplazado por un brote de covid en el seno del equipo charro. Se aguarda para esta mañana el pronunciamiento de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), que tendrá que intervenir ante la falta de acuerdo entre ambos clubes.

Atendiendo al Juez de Competición, que instó a ambas entidades a encontrar una nueva fecha para disputar el choque, el Compostela propuso a su contrincante jugar el próximo domingo, día 16. El club presidido por Antonio Quinteiro entiende que este domingo se cumplirían las condiciones para poder jugar, además de enmarcarse en un fin de semana en el que no habrá jornada de liga en Segunda Federación, sino que está reservado para disputar partidos que se hayan aplazado durante la primera vuelta de la competición.

Sin embargo, la solución que se propone desde el Vero Boquete no gusta en Salamanca. La respuesta que llega desde el Helmántico es negativa, con el conjunto charro negándose a jugar el domingo. El Salamanca CF UDS no ve con buenos ojos jugar este fin de semana ni tampoco entre semana. Tanto es así, que ante otra posibilidad que ofrecía el Compostela, que estaría dispuesto a celebrar el encuentro el próximo martes o miércoles, la entidad charra también emitió un no por respuesta.

DECISIÓN. La negativa del Salamanca a las propuestas realizadas desde Santiago hacen que tenga que entrar en escena la RFEF. Ante la falta de acuerdo será el ente federativo el que ponga fecha al partido, correspondiente a la decimoséptima jornada de liga, la última de la primera vuelta. La intención de la Real Federación Española de Fútbol es que el encuentro se dispute cuanto antes, una vez se cumplan las condiciones necesarias para su celebración. Ayer se agotaba el tiempo para que Compostela y Salamanca llegaran a un acuerdo, y ante la ausencia del mismo, el pronunciamiento del ente presidido por Luis Rubiales se aguardaba con inminencia, incluso a lo largo de la tarde de ayer, lo cual no sucedió, o esta mañana. Cuanto más se retrase la cita más se desvirtuaría la competición, pues el Salamanca tendría tiempo de cerrar incorporaciones que estarían próximas y que no hubieran jugado el domingo.