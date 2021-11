La Federación Rusa se llevó la Billie Jean King Cup

PRAGA ACOGIÓ la primera edición de la Billie Jean King Cup (antigua Fed Cup/Copa Federación), con victoria de Rusia sobre Suiza por 2-1 en la gran final, copa que entregó una de las grandes leyendas del tenis, Billie Jean King. España tuvo que lamentar las bajas de última hora de Garbiñe Muguruza y Paula Badosa, para recuperarse físicamente y poder afrontar con ciertas garantías la WTA Finals, que tendrá lugar en la ciudad mexicana de Guadalajara (10-17 noviembre).

Anabel Medina, capitana del equipo español, para sustituir de urgencia a Muguruza y Badosa, convocó a Rebeka Masarova (22 años, 230, su mejor ranking) y Aliona Bolsova (23 años, 88, su mejor ranking), que junto con Sara Sorribes (25 años, 37 en el ranking WTA), Nuria Párrizas (30 años, 65 en el ranking WTA) y Carla Suárez (33 años, 6, su mejor ranking WTA), fueron las cinco jugadoras que representaron a España en Praga, que ganó merecidamente a Eslovaquia tras una lucha titánica muy igualada, y no tuvo ninguna opción ante EEUU, que fue muy superior.

La nueva Billie Jean King Cup, estrenó un formato muy parecido al de la Copa Davis, una fase previa de cuatro grupos con 3 selecciones cada grupo, con 12 en total (España, Eslovaquia y EEUU en el Grupo C). En la primera eliminatoria, España venció a Eslovaquia por 2-1: Carla Suárez perdió ante Kuzmova y Sara Sorribes derrotó a Schmiedlova, y en el partido decisivo de dobles, Carla Suárez y Sara Sorribes vencieron a Kuzmova y Mihalikova. En la eliminatoria ante EEUU: Nuria Párrizas no pudo con Sloane Stephens y Sara Sorribes fue barrida de la pista por Danielle Collins, no fueron capaces de ganar un set que les daría el pase a semifinales ganando el punto de dobles Bolsova y Masarova. EEUU pasó a las semifinales como primera, después Eslovaquia y cerró el grupo España.

Las ganadoras de los cuatro grupos (EEUU, Federación Rusa, Australia y Suiza) se cruzaron en semifinales: La Federación Rusa derrotó a EEUU por 2-1 (Samsonova derrotó a Stephens, Collins venció a Pavlyuchenkova, y en el decisivo partido de dobles Samsonova y Kudermetova vencieron a Vandeweghe y Togers), mientras que Suiza derrotó a Australia por 2-0 (Teichmann derrotó a Sanders y Bencic a Tomljanovic). En la gran final, la Federación Rusa doblegó a Suiza por 2-0 (Kasatkina derrotó a Teichmam por 6/2 y 6/4, y Samsonova derrotó a Bencic por 3/6, 6/3 y 6/4).

Merecido triunfo de la Federación Rusa, que fue el bloque más sólido y regular del torneo. España, ganadora de 5 Copas Federación de las 11 finales disputadas, perdió sus opciones de victoria en la primera edición de la Billie Jean King, al tener que competir sin tus dos mejores tenistas (Muguruza y Badosa, que están en la élite del tenis mundial y en gran estado de forma), por lo que la victoria final estaba fuera de nuestro alcance.