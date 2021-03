La Fórmula 1 ‘acelera’ la revolución

El Gran Premio de Baréin abre este fin de semana el Mundial de Fórmula 1. Como cada año desde 2014, Mercedes parte como gran favorito, y Lewis Hamilton, a sus 36 años, buscará convertirse en el primer piloto de la historia con ocho títulos. El británico igualó en 2020 el récord de siete campeonatos de Michael Schumacher, cuyo hijo Mick debutará en el Mundial de F1 a los 22 años. Mientras, Valtteri Bottas, subcampeón en las últimas dos temporadas, intentará derrotar a su compañero, que encadena seis campeonatos consecutivos. Por su parte, el holandés Max Verstappen, tercero en 2019 y 2020, seguirá siendo la principal alternativa al dominio de Mercedes. En cuanto a los españoles, Fernando Alonso, a sus 39 años, vuelve a la Fórmula 1 y Carlos Sainz debuta con Ferrari.

Pero más allá de la relación de pilotos, y después de posponer a 2022 la ‘gran revolución’, la F1 retocará este año la organización de los fines de semana para ganar atractivo: reducirá los entrenamientos libres y probará en algunas carreras un nuevo formato. Ya desde este primer fin de semana en Baréin, el primero de una larga temporada de 23 GP –si el COVID lo permite–, las dos sesiones libres del viernes solo durarán una hora cada una. Además, con la intención de hacer los entrenamientos más animados, la organización también quiere fijar los tiempos de las escuderías, ya que muchas de ellas utilizan menos del que disponen.

Igualmente, la F1 ya está trabajando en la idea de disputar la clasificación el viernes por la tarde para organizar los sábados una carrera de 100 kilómetros cuyo resultado contará para la parrilla de salida del domingo (habitualmente una prueba de 300 km.), ofreciendo además puntos a los pilotos y a los constructores.

El visto bueno oficial se espera para las carreras de Inglaterra, el 18 de julio; Italia, el 12 de septiembre; y Brasil, el 7 de noviembre, según apuntan numerosos medios. “La carrera esprint, o el nombre que le demos, la superclasificación, significa que habrá emoción los tres días. Para los fans serán tres días excitantes: verán la clasificación el viernes, y habrá carrera el sábado y el domingo”, sostiene Marcin Budkowski, director ejecutivo de Alpine, la nueva identidad de Renault en F1.

No obstante, entre los pilotos no existe unanimidad. “No me gusta”, afirma Sebastian Vettel, cuatro veces campeón del mundo (2010-2013 con Red Bull). “Por qué una prefinal antes de la final? ¿Dónde está el interés? No entiendo”, se pregunta el nuevo piloto de Aston Martin.