La fortaleza del grupo, antídoto del Obra ante la incertidumbre

¿Cuál es el estado anímico y físico de los jugadores? ¿Está en condiciones el equipo de afrontar un partido de esta trascendencia? ¿Castigará el rival esta debilidad de su anfitrión? ¿Qué Obra, en definitiva, se verá esta tarde en Sar?

Estas son algunas de las preguntas que rodean el encuentro de hoy (18.00 horas) en una Caldeira que sigue huérfana de aficionados. Desde que el 29 de diciembre se declarase el brote de COVID-19 en el conjunto compostelano, el Monbus Obradoiro no ha vuelto a competir, se ha visto obligado a pelear contra los síntomas, las secuelas y el desgaste de una enfermedad incierta y dispar en su afectación según el paciente, y con una semana apenas de trabajo de nuevo, a nadie le pasa inadvertido que el grupo necesitaría aún de más tiempo para volver a recobrar su mejor versión.

Pero la Liga Endesa no para, ni su exigencia, de ahí que con el mismo espíritu competitivo de siempre, el cuadro santiagués afronta con valentía y sobre todo con muchas ganas el duelo ante el Bilbao Basket, penútimo clasificado, pero un rival que ya supo sacar los colores a su anfitrión de hoy en el duelo de ida.

“Cuando estamos en la pista nos olvidamos que hemos estado 20 días en casa, con el COVID, porque también es nuestra naturaleza. Cuando bajamos y nos ponemos el chándal y la camiseta ninguno me da esa excusa, en ese aspecto la naturaleza competitiva no cambia y eso nos va a ayudar mucho”, ratificaba en la previa el técnico Moncho Fernández. Insiste el entrenador en que “desde el punto de vista del cuerpo técnico lo único que le voy a pedir a los jugadores es que den lo mejor que puedan dar, como lo he hecho siempre”.

Solo Beliauskas, Enoch y Pozas pudieron mantener cierto nivel de entrenamiento durante el confinamiento porque dentro de la ola de contagios no todos los jugadores se han visto castigados por el virus de igual forma. Birutis, por ejemplo, llegó a perder hasta 9 kilos, y el propio Kassius Robertson confesaba esta semana que nunca se había sentido tan mal, ni siquiera durante la más dura de las gripes que ha sufrido. Por eso esta tarde el rendimiento de cada integrante del Obra puede ser una incógnita, y hasta el propio Moncho Fernández es consciente de que deberá estar más vigilante si cabe a la hora de las rotaciones para distribuir los descansos y dosificar los esfuerzos.

“No existe una norma que nos diga cómo va reaccionar la gente. Por los casos de otros equipos y de otros deportistas que lo han sufrido sabemos que el comportamiento ha sido muy heterogéneo”, asume y añade: “El planteamiento tiene que

estar marcado por la premisa del sentido común. Na-

die tiene que ser un hé-

roe, nadie tiene que hacer

nada que no pueda hacer. Por eso somos un equipo,

un colectivo y como equipo tenemos que afrontarlo”.

A favor del Obradoiro juega el regreso de jugadores que afrontaron el parón lesionados como Álvaro Muñoz -sin molestias ya en el tobillo- o Pozas -renqueante aún de sus dolencias en el astrágalo pero que podrá estar a disposición del técnico-. Rafa García, operado de una doble fractura en los dedos de una mano, y Kartal Ozmizrak, que avanza en la recuperación de su edema en el tobillo pero al que aún le queda más tiempo para poder ser uno más del grupo, se quedarán fuera una lista en la que debutará Antonis Koniaris, el base cedido por el Olympiacos.

Irregular pero aguerrido. Con la fortaleza de este grupo buscará el Monbus doblegar a un Bilbao muy irregular este curso con solo 4 triunfos en 20 partidos, dos menos que el Obra con 6 en 16 tras tener que aplazar sus citas con Andorra, Estudiantes y Real Madrid.

“Es un rival que sabe muy bien a qué cosas jugar, dónde tiene el foco, aunque a diferencia del año pasado creo que esta vez le ha hecho mucho daño el tema de las lesiones”, analiza Moncho Fernández. “Han tenido que llegar otros jugadores y de ahí que su rodaje no sea tan bueno porque prácticamente están en construcción”, admite. “Pero es un equipo que sigue teniendo las señas de identidad que tenía, que pelea siempre hasta el final, son muy muy aguerridos, con muchos trucos tanto en el aspecto defensivo como ofensivo, con muchas trampas tácticas y que nos va a exigir muchísimo”, avisa el técnico que tiene claro que hay que evitar los males de la ida, cuando el Obra cayó por 99-81.

“No quiere que se repita el daño que nos hicieron en el rebote de ataque y que nuestro nivel defensivo, en acciones de 1 contra 1 tanto interiores como exteriores sea mucho mejor porque quizás fue uno de nuestros peores partidos en ese aspecto”, insiste el técnico compostelano.