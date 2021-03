La Gestión de la Pesca Fluvial

En stricto sensu debería titular “la indigestión de la Pesca fluvial”, porque los comienzos de la temporada han sido malos, muy malos para los estómagos y la salud de los pescadores. Es muy difícil hacer las cosas peor, pero eso lo pensábamos el año pasado y en este lo han superado.

Comenzamos por la web para solicitar la participación en los sorteos de los permisos en los cotos. Un procedimiento que para el ciudadano leído, estudiado y con conocimientos normales en informática es un auténtico coñazo y todo por haber introducido el pago de una tasa, que encontrar sus códigos y cumplimentarla es como buscar a Wally en los rompecabezas.

Después, que muchos de los pescadores que solicitaron la devolución de los permisos de pesca que no se pudieron utilizar por la pandemia del año pasado, todavía están esperando su devolución por no haber habilitado un procedimiento sencillo y simple.

Continuando, con que una vez realizados los sorteos cada vez que se solicitaba y se intentaba pagar un permiso, se convertía en un ejercicio de paciencia y resignación para conseguir después de varios intentos que en vez del mensaje “URL no válida, se produjo un error”, sin saber cómo ni porqué se pudiese pagar. Pueden dar fe de ello la Conselleira y la Directora Xeral por los continuos pantallazos que les he enviado.

El lío que montaron, tarde y mal, con la renovación de los Convenios de colaboración con las sociedades ha sido simplemente patético. Un convenio que debe ser un acuerdo entre las partes se convirtió en un “o lo tomas o lo dejas” cambiando el baremo establecido. Al final no les quedó más remedio que dar marcha atrás ante el plante de muchas sociedades. Eso sí, hubo todo tipo de presiones para que lo firmásemos salvo en Lugo, entre otras cosas, porque algunas sociedades ya tenían los permisos en su poder con la parametrización del convenio anterior. Lo sencillo, renovar los convenios por un año por acuerdo entre las partes y sentarse a negociar el nuevo baremo no se hizo porque no les dio la gana a las responsables.

Y ahora, dos días antes del comienzo de la temporada, los pescadores mayores de 65 años nos encontrábamos con un nuevo galimatías para sacar nuestra licencia que es gratuita. La gran mayoría, sin internet o sin conocimientos informáticos o sin saber cómo funciona la sede electrónica o sin conocer el funcionamiento del certificado digital o la llave 365, van a una oficina bancaria para renovarla. Allí nos dicen que ellos no la pueden hacer, lógicamente, porque ante un pago de 0€ no van a poner a sus empleados a disposición de la administración para perder su tiempo atendiendo y su dinero imprimiendo una licencia. Dan un número de la Xunta y al llamar todos nos hemos encontrado -llamé a los de las cuatro provincias-, que están colapsados. Si consigues contactar te atienden con exquisitez y te envían la licencia por correo electrónico (u ordinario si no dispones de éste). El problema viene si quieres pescar reo y salmón o pescar desde embarcación. En ese caso tienes que volver al banco, pagar la tasa, escanearla (si tienes scáner o alguien que sepa hacerlo) y enviarla otra vez para que te reenvíen la nueva licencia. Como las quejas fueron brutales sacaron en la web una nota informativa, mal ubicada y difícil de encontrar porque debería de estar en el portal de renovación de licencias, en la que reconocen que ante la dificultad para obtener la licencia a través de las entidades bancarias, se prorroga durante un año la vigencia de las mismas.

Otra gran chapuza administrativa porque las notas informativas no pueden sustituir lo publicado mediante una orden o una ley en el DOG. Deberían de haberlo aprendido después del desastre y el follón que se montó el año pasado con otra Nota sin validez administrativa alguna que después hubo que rectificar y publicar en el DOG.

No hay el menor sentidiño y va siendo hora de que la Conselleira comience a tomar medidas.

No nos merecemos esto.