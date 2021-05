La gloria era esto: Rulli le para a De Gea el penalti 22

La gloria estaba esperando al Vuillarreal en la lejana localidad polaca de Gdansk, a la que se desplazó para jugar la final de la Liga Europa frente al potente Manchester United. Lo que no sabía el submarino amarillo era que alcanzar la gloria iba a costar tanto: después de una eterna, taquicárdica tanda de penaltis, a la que se llegó tras el empate en el tiempo reglamentario y en la prórroga, los porteros fueron los últimos en lanzar, al habar disparado ya... y marcado todos sus compañeros de campo. En el duelo entre porteros, Rulli batió a De Gea y De Gea no pudo salvar a Rulli. Campeón con honores, el equipo de la pequeña ciudad de Castellón.

Villarreal y Manchester United empataron en el tiempo reglamentario. En una parte en la que el equipo inglés salió en tromba y el español supo sufrir y aguantar las embestidas, un gol de Gerard Moreno, cuando ya el Villarreal había nivelado la situación, en el minuto 29 de juego adelantó al cuadro de Unai Emery. Era prácticamente el primer disparo a portería del Villarreal entre los tres palos y el séptimo gol de Gerard Moreno en la presente edición de la Liga Europa. El delantero confirmó el excelente momento de juego de Gerard, fijo para Luis Enrique en la Eurocopa.

Con el 0-1, el submarino amarillo templó y dominó con el balón durante algunos minutos al Manchester, aunque si al descanso se llegó con ventaja de los de Emery fue porque Rulli evitó que un despeje de Raúl Albiol, en lucha con Cavani, fuera autogol.

La fuerte salida del equipo inglés en el segundo tiempo se dejó sentir. Primero el árbitro, tras consultarcon el VAR, dejó sin sanción un posible penalti de Pedraza a Shaw. Se salvó el Villarreal.

Pero no tuvo tanta suerte el equipo de Castellón unos pocos después, cuando la revisión del VAR concedió el gol de Cavani, anotado tras un disparo de Rashford, a la salida de un córner, que rebotó en la defens y quedó sin dueño en el área del Villarreal: ahí no suele perdonar Cavani, y no lo hizo.

Tras el gol, el Villarreal pasó por su peores momentos ante el acoso del conjunto ingles, pero finalmente el marcador no varió y desembocó en la prórroga. El conjunto inglés no realizó ningún cambio en el tiempo reglamentario, y pareció llegar más fresco al tiempo extra. Cinco introdujo Unai Emery.

Pero el Villarreal reaccionó muy bien y en la primera parte de la prórroga incluso pudo anotar el 1-2.En la segunda se jugó poco y se paró mucho el juego. Hasta llegar a la tanda de penaltis,

ROIG. El presidente del Villarreal CF, Fernando Roig, no asistió a la final, decidió regresar a España, al haber padecido COVID y no dejarle la UEFA asistir a la final.