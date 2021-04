La hora de la resistencia para el líder

ATLÉTICO-EIBAR Tras dos semanas de tortuosos viajes a Sevilla, el líder regresa a casa. En el Wanda Metropolitano y contra el Eibar (16.15 horas) comienzan las ocho jornadas de resistencia que el Atlético tiene que superar para ser campeón, esta tarde sin el uruguayo Luis Suárez ni el portugués Joao Félix, ambos lesionados.

La única buena noticia para el ataque rojiblanco es el retorno de Marcos Llorente, una vez superado el partido de sanción por sus cinco amarillas. El madrileño, comodín de Simeone, partirá como delantero acompañando al argentino Ángel Correa. El ariete francés Moussa Dembélé está listo, pero esperará en el banquillo. En defensa, Simeone trabajó durante la semana con Sime Vrsaljko como lateral derecho, pero el croata se llevó un golpe en el entrenamiento de ayer que le convierte en duda, aunque en el Atlético creen que no tendrá problemas para entrar en la convocatoria. Savic, Giménez y Lodi completarían la defensa en 4-4-2, aunque Simeone no descarta a Hermoso para jugar con tres centrales.

Para el Eibar, colista, ganar en el campo del líder no solo es una misión difícil, sino histórica, ya que no lo ha conseguido en sus nueve visitas entre todas las competiciones, pero los armeros tienen que puntuar para no descolgarse definitivamente de la lucha por la permanencia, que marca el Valladolid con cuatro puntos más. Mendilibar recupera a dos de sus siete lesionados: Dmitrovic y José Recio. efe