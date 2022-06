La judoca Estrella López logra el tercer puesto en el Grand Slam de Tbilisi

REPRESENTA A GALICIA. Estrella López trabaja con la Federación de Judo en Galicia, y hace poco más de una semana se desplazó hasta Tbilisi (Georgia) para luchar por el podio en el Gran Slam. Lo consiguió. La judoca logró el tercer puesto tras vencer a la italiana Castagnola. Logró la medalla de bronce tras un combate del que no salió del todo satisfecha. “No fue el mejor día de sensaciones, pero orgullosa de haberlo sacado adelante”, declaró. Sin embargo, la deportista ha logrado colocarse en una muy buena posición tras ser la 14º del ranking mundial. Esto, afirma, le da la confianza para lanzarse a por la clasificación Olímpica de Judo que dará inicio en el mes de junio. Para Estrella, al igual que todas las deportistas de alto rendimiento, no será un camino corto, pues las preparaciones olímpicas requieren cuatro años de mantenimiento en lo alto de las listas. No obstante, hasta el momento se encuentra en el buen camino para conseguirlo, pues en 2020 finalizó tercera en el Campeonato de Europa. Dada su trayectoria y sus condiciones actuales, todo parece indicar que continuará regalando éxitos a Galicia durante los dos años que le faltan para llegar a los Juegos de París de 2024. Compite en la categoría de -52kg y sus próximas metas serán el Grand Prix de Zagreb, el 15 de julio, y el Campeonato del Mundo, a principios de agosto. ECG