La Justicia da la razón a la Superliga

polémica La que se montó con la vacunación de los integrantes de la selección española de fútbol. Lo que no ocurre en otros países, que en su momento ya tomaron las medidas oportunas, tiene que ocurrir aquí, como si La Roja no fuese también Marca España. En su momento apenas nadie se enteró y los que se enteraron no abrieron la boca, porque no había nada que decir al respecto, cuando desde el Consejo Superior de Deportes se pidió al Gobierno que ordenase la vacunación de los deportistas y acompañantes que tomarán parte en los Juegos Olímpicos de este verano en Japón, país con una alta incidencia de contagios por COVID-19 y que obligará a los olímpicos a estar aislados en burbujas, pero con la dificultad añadida de que tendrán que convivir durante semanas con miles de atletas procedentes de medio mundo.

Pues bien, si en su día pareció lógico el atender la petición del CSD, no se entiende el lío que se montó con la vacunación de los hombres de Luis Enrique. En total fueron 51 vacunas, apenas una nimiedad que permitirá que al menos acudan al Europeo con cierta seguridad, a pesar de los que levantaron la voz hablando de privilegios, como si no tuviesen los mismo derechos que los deportistas olímpicos. Unos y otros van representando los colores españoles, en muchos casos a costa de grandes sacrificios, como el renunciar a buena parte de sus vacaciones tras hacer frente a una año atípico marcado por la dichosa pandemia.

El hecho de que los futbolistas ganen bastante más dinero que la media de cualquier otro deportista no es razón para oponerse a que se les vacune, porque bastantes problemas tiene ya Luis Enrique, tras los positivos detectados, con hacer entrenamientos individualizados además de tener que echar mano de varios sub-21, como para que los de siempre, a los que también se han sumado los madridistas que no perdonan que no se haya convocado a un solo jugador blanco, hagan bandera de una cuestión que ya no solo es el velar por la salud de los integrantes del combinado español, sino también una cuestión de justicia.