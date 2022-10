La presencia de Djokovic en el Abierto de Australia será decisión del Gobierno

tenis. Craig Tiley, director del Abierto de Australia de tenis, primer Grand Slam de la temporada, recalcó que será “decisión final” del gobierno de su país el permitir que el serbio Novak Djokovic pueda participar en la edición 2023. El nueve veces campeón en Melbourne no pudo competir este año en el grande oceánico al no estar vacunado contra el coronavirus. El de Belgrado llegó a aterrizar en suelo australiano, pero tras ser detenido, fue finalmente deportado y no pudo defender su título. “Lo que decimos en este momento es que Novak y el gobierno federal deben resolver la situación, y a partir de ahí seguiremos cualquier instrucción. Pasé algún tiempo con Novak en la Copa Laver y me dijo que obviamente le encantaría volver a Australia, pero sabe que será una decisión final del gobierno federal”, expresó Craig Tiley. e.p.