“La primera derrota iba a llegar, antes o después, pero tenemos que salir a ganar este sábado”

Once jornadas aguantó el Compostela hasta ceder su primera derrota en la nueva Segunda Federación. Tras ellas, los pupilos que dirige Rodri Veiga cayeron en su visita al Navalcarnero (2-1), un traspié que se afronta con naturalidad dentro del vestuario, pero con ganas de resarcirse este sábado, cuando llegue el Real Avilés al Vero Boquete de San Lázaro.

“Después del partido estábamos fastidiados, pero hay que ser conscientes de que estamos en la parte alta de la clasificación y en seis días viene un rival directo para estar arriba”, apunta el compostelanista Rafa Mella en una conversación con EL CORREO. El atacante apuesta por “encontrar sensaciones y volver a ganar” para sacarse el mal sabor de boca, pero consciente de que perder también forma parte del juego. “La primera derrota iba a llegar, más tarde o más temprano, y tenemos que salir a ganar el sábado”, insiste.

Mantener la condición de invicto por mucho más tiempo era harto difícil, pues “una temporada entera sin perder un partido es casi imposible”. En Navalcarnero el plan del Compostela no fue otro que “salir a intentar ganar y salió así, en un campo complicado, de hierba artificial, condiciones diferentes a las que estás acostumbrado”.

Tras la derrota, la intención de la plantilla es que el Avilés, “un equipo llamado a estar arriba por el equipo que hizo, con gente con nombre en la categoría”, pague los platos rotos. La misión no se presenta más sencilla que cualquiera de los duelos precedentes de un mes de noviembre de máxima exigencia para el Compostela. “Va a ser un equipo complicado, aunque vienen de una derrota dura”, expresa Rafa Mella. Respeto, sí, pero miedo, nunca: “No le tenemos que tener miedo a nadie con el equipo que tenemos, en la mayoría de partidos fuimos superiores al rival y tenemos que volver a encontrar esas sensaciones, que las que tengamos arriba entren, e intentar no encajar”.

En una liga tan igualada ser fuertes en casa se antoja crucial, más cuando la contienda se traslada al Vero Boquete, donde el Compostela volverá a encontrarse con una condiciones mucho más favorables que las que se topó el domingo en el Mariano González. “Los partidos en San Lázaro hay que intentar ganarlos casi todos. Aquí los equipos sufren, no están acostumbrados a estas dimensiones. Tenemos que volver a encontrar sensaciones, hacer un partido bueno, que lo necesitamos todos para la confianza”, declara Mella con vistas a la visita del Avilés, este sábado a las 17.00 horas.

A ese encuentro el Compostela llegará fuera de los puestos de play-off por primera vez desde la jornada inicial, aunque el futbolista coruñés intenta “no mirar mucho la clasificación”. “Bajamos tres puestos y estamos a un punto del segundo. El Unión Adarve lleva una racha muy buena pero supongo que también le llegará la racha mala. Yo soy partidario de ir partido a partido y ya miraremos la clasificación más adelante”.

TROPIEZO. Para Rafa Mella la clave de la derrota contra el Navalcarnero estuvo después del 1-1. “Al empatar pecamos de no parar el partido un poco y nos hacen muy pronto el segundo gol”, explica.

Esta vez al Compostela le tocó remar contracorriente, aunque mayoritariamente a lo largo de las jornadas disputadas vio como varios equipos anulaban la ventaja del cuadro blanquiazul para acabar empatando. “Tuvimos varios partidos en los que quizá había que irse al descanso con más ventaja o en la segunda parte cerrar el partido y no fuimos capaces. Al final los equipos te meten atrás, te empiezan a colgar balones y es muy complicado”, reconoce el atacante de la SD. “En varias ocasiones pecamos de no cerrar el partido, de no calmar más el ritmo”, añade.

Lo importante es que el problema está localizado, el diagnóstico, claro, y la solución, en marcha: “Lo intentaremos (cerrar el partido) cuando nos pongamos por delante, es algo que estamos hablando mucho, lo estamos entrenando e intentaremos llevarlo a la práctica”.

Rafa Mella recuperaba la titularidad en Navalcarnero, en un primer año en el Compostela en el que afirma estar “muy a gusto. Es un año que estoy disfrutando, ya sea con los compañeros, en el club, jugando...”. Poco a poco, tras casi un mes renqueante por las molestias en el pecho a raíz del choque en el partido ante el Arenteiro, cuando estaba en su mejor momento, ahora “vuelvo a encontrarme bien y espero volver a coger ritmo de juego, de partido, jugar más minutos y seguir aportando en lo que pueda”.

Asegura que esa aportación le gusta que llegue desde “cerca de la portería rival, intentando ayudar con asistencias y algún gol”. Aunque ha tenido ocasiones, todavía no se ha estrenado como goleador, a lo que espera poner remedio cuanto antes. “Tengo muchas ganas de meter el primer gol y que vengan seguidos. Tuve varios acercamientos a portería en los últimos partidos pero por una cosa o por otra no pude marcar. Tengo ganas de liberarme en ese sentido”.