La SD Compostela marcó diez de sus 24 tantos en jugadas a balón parado

El Compostela, que mañana rinde visita al Móstoles (12.00 horas), ha firmado diez de sus veinticuatro goles en jugadas a balón parado. Tanto es así, que incluso en el presente año 2022 sus dos tantos han llegado desde el punto de penalti. Rodrigo Escudero, Pablo Antas y Jordan Domínguez son los tres jugadores que más se han prodigado en a pelota quieta.

En las dos jornadas del presente año el Compostela solo ha marcado desde el punto de penalti. Son solo dos de los diez tantos que se han producido a balón parado, o lo que es lo mismo, un 41,6 % de los goles que marca el Compostela llegan a pelota quieta y en jugadas de estrategia.

“No me preocupa”, afirmaba Rodri Veiga el jueves en referencia a no haber marcado en jugada desde la visita al Langreo (a continuación no hubo goles contra el Ceares, y sendos tantos de penalti ante Pontevedra y Palencia). “Me preocupa más cómo encajamos los goles. Llevamos jornadas que tenemos muchas pérdidas en zona de inicio, balones que seguramente son claros, se produce pérdida con el equipo abierto, transitan y es cuando te hacen daño”, añadía.

La realidad es que el Compostela marca el 41,6 % de sus goles a balón parado, y eso que el equipo incluso ha fallado dos penaltis en la presente temporada. El idilio comenzó en la segunda jornada, ante el Palencia (3-0). Jordan Domínguez abrió el marcador de falta directa y Antas lo cerró desde los once metros. Entremedias, Primo marcó en jugada. Una semana más tarde, contra el Móstoles (3-1), Pablo Antas volvió a inaugurar la cuenta de penalti.

Ya en la jornada 9, frente a la Gimnástica Segoviana (2-0), fue Escudero el encargado de abrir el marcador en jugada de estrategia, al cabecear una falta ejecutada por Samu, antes de que Antas incluso se permitiera errar un penalti.

Contra el Unión Adarve, también en San Lázaro (1-1), Vesprini marcó un tanto de falta directa que habría firmado el mismísimo Messi y que acabó suponiendo el empate.

Siete días después, contra el Navalcarnero (2-1), Escudero convirtió al Compos en el primer equipo que marcaba en el Mariano González, de penalti, en la única derrota de la SD hasta la fecha.

En la jornada 13, contra el Real Avilés, la estrategia funcionó a pares (3-2). El encuentro marchaba igualado a un gol después de que Parapar marcara en jugada para el Compos. Ya en la segunda parte, Baleato remató una falta ejecutada por Matías Vesprini, antes de volver a ser protagonista peinando el balón en un córner para que Jordan acabara haciendo el tercero.

Los dos últimos goles también llegaron a balón parado. Samu empató de penalti ante el Pontevedra en la 18.ª jornada, al igual que Escudero frente al Palencia, la semana pasada (ambos con 1-1).