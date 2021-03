La situación del Dépor es “la más delicada y compleja en 115 años”

El nuevo presidente del Deportivo, Antonio Couceiro, admitió este martes en su primera comparecencia como dirigente de la entidad, cargo que ocupa desde hace tres semanas, que el club atraviesa la "situación más delicada y compleja de sus casi 115 años" de vida, reconoció que el ascenso es "casi un milagro" y abogó por una reconstrucción desde la cantera.

Durante hora y cuarto, el presidente que ha escogido el principal patrocinador, la entidad financiera Abanca, para dirigir al Deportivo, deslizó, a grandes rasgos, las líneas del club que espera construir y que actualmente se encuentra en Segunda División B tras haber sufrido dos descensos en tres años, con la amenaza de seguir bajando peldaños esta temporada.

Couceiro se estrenó ante los medios de comunicación como presidente después de haber mantenido entrevistas con "multitud de responsables" de todas las áreas del Deportivo y de repasar informes del club para "conocer en profundidad" la situación y, a partir de ahí, "vislumbrar las decisiones a tomar".

"Es la situación más delicada y compleja en sus casi 115 años de vida", explicó el presidente, quien señaló que "ascender a Segunda División se antoja casi un milagro" a la vista de la trayectoria del equipo y de los tres partidos que quedan para concluir la primera fase de la temporada.

Por eso, dijo, el objetivo deportivo inmediato debe ser "luchar por mantener la categoría y como mínimo estar en la Primera Federación" la próxima temporada, la equivalente a Segunda B.

"Nos lo vamos a jugar absolutamente todo en los próximos tres partidos", comentó Couceiro, quien mandó un mensaje claro al deportivismo con la "garantía de la continuidad del proyecto" pase lo que pase en el césped porque cuenta con "el respaldo del principal accionista", en alusión a Abanca.

"Tenemos que recuperar la tranquilidad y un clima de estabilidad institucional para desarrollar el proyecto", solicitó.

El presidente deseó confeccionar un "Deportivo estable, solvente y fuerte", que sea "sostenible" en todos los ámbitos y que disponga de "unos cimientos sólidos" con un "modelo basado en la cantera".

"Un proyecto realista pero ambicioso a la altura de nuestro club", comentó el dirigente, que anunció el compromiso de establecer un "porcentaje" de canteranos que deben nutrir cada año a la primera plantilla.

El presidente de la Cámara de Comercio de A Coruña precisó que el del Deportivo es un Consejo de Administración profesional que no requiere dedicación exclusiva, un órgano "no ejecutivo", que tomará decisiones colegiadas y que estará remunerado, para lo que deben cambiarse los estatutos del club, si bien advirtió de que él no cobrará esta temporada.

En cuanto a las decisiones sobre el área deportiva, comentó que no van a "tomar ninguna" de manera inminente a pesar de que no se estén "cumpliendo los objetivos" marcados, ya que, matizó, "ninguno de los cambios que se pudiesen hacer ahora van a influir en los resultados".

Eso sí, defendió configurar un equipo "adaptado a la categoría" en la que se encuentre en cada momento, algo que, en su opinión, pudo haber fallado este año.

"Quizá uno de los problemas es que el nivel profesional de los jugadores es extraordinario, muchos han jugado en Primera o Segunda, pero no hemos logrado cogerle la aguja de marear a la categoría", dijo.

También respaldó la continuidad del técnico Rubén de la Barrera, al que considera un "entrenador de futuro" y con un "perfil magnífico para revertir la situación".

Respecto a la situación económica del Deportivo, señaló que es "muy delicada" y añadió que, "si no hubiera un primer accionista que apuesta decididamente por el club y está dispuesto a aportar recursos financieros", este "no tendría viabilidad".

Además, anunció "ajustes razonables" en los salarios de los empleados del club, pero "no grandes reestructuraciones que sean dolorosas".

