La sombra de no abrir hasta 2021 sobrevuela el fútbol no profesional

Madrid. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) mantendrá hoy una reunión con las distintas Federaciones Territoriales para estudiar “cómo y cuándo” se puedan iniciar las competiciones nacionales oficiales de carácter no profesional de la próxima temporada, debido al cambio de escenario que se está produciendo con el coronavirus. Diversas opciones en forma de especulaciones ya se han hecho públicas, y hablan de que el fútbol no profesional (de Segunda B para abajo) quizás no pueda comenzar sus ligas en el año 2020: lo haría en 2021, e incluso los peores vaticinios hablan de la primavera.

Sobre este extremo, en todo caso, se echará claridad en la reunión de este lunes. La RFEFe emitió un comunicado el pasado viernes en el que, “de común acuerdo con las federaciones deportivas españolas de deportes de equipo convocados por el Comité Olímpico Español y al amparo de las últimas decisiones de las Federaciones Internacionales como la UEFA y la FIFA”, mostró sus dudas sobre las competiciones de la próxima temporada.

“La RFEF entiende que, ante la evolución de la situación pandémica de las últimas semanas y especialmente de los últimos días en el conjunto del país, resulta imprescindible una reflexión conjunta sobre la procedencia de iniciar la nueva temporada deportiva con unas garantías sanitarias y jurídicas suficientes para todos los deportistas, clubs y federaciones, dado que en estos momentos las condiciones han cambiado en relación con lo previsto en las semanas anteriores”, señaló.

Por ello, el organismo que preside Luis Rubiales convocó para hoy una reunión con los presidentes de las Federaciones Territoriales “donde se informará de la situación y se adoptarán las decisiones pertinentes en cuanto al cómo y al cuándo podrán iniciarse las competiciones oficiales de ámbito estatal”, señaló en su comunicado.

EN CONJUNTO. “La RFEF actuará de común acuerdo y en la misma línea que el conjunto de las federaciones españolas de deportes de equipo y bajo el amparo y las directrices que nos remitan las autoridades competentes para poder garantizar la salud de todos los deportistas que participen en las competiciones oficiales de ámbito estatal con un modelo homogéneo y válido jurídicamente para todos por igual”, aseguró la federación. europa press