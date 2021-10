“La técnica a Birutis es injustísima, es una columpiada”

Más allá de una valoración del encuentro en la que Moncho Fernández fue autocrítico con algunos aspectos del juego de su equipo -especialmente la irregularidad-, se mostró tajante, dolido y enfafado como pocas veces se le ha visto en una rueda de prensa con la actuación de los árbitros, especialmente con la de Luis Miguel Castillo.

“Creo que la técnica a Birutis es un antes y un después en el partido porque es una técnica totalmente injusta”, sentenció. “Él hace una buena defensa y creo que con el gesto de la mano le golpea, no sé si queriendo o sin querer, posiblemente sin querer Julian Gamble y él se lo reprocha y le pitan una técnica por menosprecio al rival por decirle ‘¿qué haces?’ cuando era un contraataque de 3 contra 0, la cuarta falta y le da un tiro libre además a ellos”, relata y añade: “Es una falta injustísima y Birutis es un jugador que jamás, jamás, jamás protesta y que haya sido sancionado con esa técnica, se lo he dicho a Castillo y a Juan Carlos García, me parece totalmente inapropiado. Creo que es, permíteme la palabra, una columpiada”. La respuesta de los árbitros a esta observación fue “que era un gesto de menosprecio al rival y por eso la sancionaban”.

Moviendo la cabeza incrédulo, rabioso, Moncho Fernández continuó: “Jooo, veo muchos partidos a la semana, y veo muchas manos que hacen así y aunque a lo mejor no es la palabra adecuada me parece una columpiada y no debería de haberla pitado nunca y nos hace daño”.

El entrenador del Monbus abrió su comparecencia ante la prensa aludiendo a que “en la previa hablábamos de que había que buscar regularidad para poder seguir creciendo y ganar este tipo de encuentros y es algo que nos ha faltado”. “Hemos empezado muy bien, jugando muy bien en momentos del partido francamente bien en aspectos ofensivos y defensivos, y creo que hemos regalado las ventajas con errores impropios. Eso hizo que las ventajas se fueran diluyendo y el partido llega a un cara o cruz que nos salió cruz”, redundó.

Porque reiteró también que “ha habido muchos errores que no han sido del árbitro que ha pitado la técnica sino que han sido nuestros y son en los que tenemos que poner el foco”.

“Que no nos piten esas técnicas, espero, especialmente a un hombre como Birutis que protesta menos que nadie, pero lógicamente hay que poner el foco en las cosas que dependen de nosotros y si hubiéramos hecho las cosas bien, aun al margen de la técnica, es posible que tuviéramos más opciones de victoria”, asumió Moncho Fernández.

CONFIANZA. Por su parte, Txus Vidorreta, destacó la “fe” y “mentalidad” que tuvo su equipo para levantar el partido. “Este equipo tiene crédito, yo tengo mucha confianza en ellos. Desde hace muchas temporadas viene haciendo las cosas muy bien. Marcelinho hoy recuperó la confianza y eso nos dio mucha vida porque es un jugador clave que consigue llevar el balón a donde más daño podemos hacer”, analizó en la rueda de prensa.