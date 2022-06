La Vuelta 2022 tendrá un maillot oficial muy especial

La próxima edición de la Vuelta a España tendrá cinco maillots oficiales en lugar de los cuatro habituales, puesto que el líder de la general durante las tres primeras etapas, en Holanda, vestirán una versión especial de La Roja en homenaje a las ciudades anfitrionas: Breda, ‘s-Hertogenbosch y Utrecht. El maillot rojo para estas etapas ha sido diseñado por el diseñador Mattijs van Bergen, entre cuyos clientes destaca la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta Cerruti de Orange-Nassau.

El diseñador se inspiró en los emblemas de las tres ciudades holandesas que acogerán La Vuelta: todos ellos usan motivos rojos y blancos, líneas y bloques que se combinan con el azul de la bandera holandesa para crear una cuadrícula en el maillot.

La presentación de los cuatro maillots oficiales de La Vuelta 22 tuvo lugar ayer en Alcobendas (Madrid), apenas unas semanas después de presentar una versión especial de La Roja que vestirá el líder de La Vuelta durante las tres primeras etapas, en Holanda.

Además, Santini Cycling Wear y Unipublic presentaron cuatro conjuntos especiales dedicados a algunas de las etapas más icónicas de esta edición de la carrera, todos ellos fabricados con materiales reciclados.

“Estamos encantados de vestir a los grandes campeones de la Vuelta un año más. Hoy celebramos además que se cumplen seis años de este fructífero acuerdo de patrocinio”, declaró Monica Santini, CEO de Santini.

Una vez La Vuelta regrese a territorio español, el maillot de líder de la general volverá a ser el tradicional maillot rojo patrocinado por Carrefour. El líder de la clasificación por puntos seguirá luciendo el maillot verde de Škoda, el blanco de Plenitude lo portará el mejor joven y el rey de la montaña vestirá el maillot de lunares patrocinado por Loterías y Apuestas del Estado.

Todos los maillots de líder se producen en la fábrica italiana de Santini a partir de materiales totalmente sostenibles: Ecofabric RECY by Corno, un tejido confeccionado con hilo reciclado elaborado a partir de materiales reutilizados, y Native – Ecoknit by Sitip, compuesto por fibras e hilo reciclado sin productos químicos contaminantes para reducir el consumo de recursos naturales y la dependencia de energías no renovables.

Javier Guillén, director de la Vuelta, se mostró contento por la alianza con Santini “tras seis años de colaboración beneficiosa para ambas partes”. “Los maillots son la seña de identidad de la carrera, especialmente “La Roja” del líder, y junto a las ediciones conmemorativas hacen que nos sintamos orgullosos de ir de la mano de esta marca para vestir a nuestros ciclistas”, añadió. “Queremos tener a los mejores en la Vuelta, y de momento estoy muy satisfecho con la participación según lo que sabemos a fecha de hoy”, incidió Guillén.

Mikel Landa, Richard Carapaz... “Este año, y a día de hoy, estoy muy satisfecho con la participación prevista. Ya sabemos que Mikel Landa va a estar, lo mismo que Richard Carapaz, Remco Evenepoel .....Pogacar sabemos que tiene la Vuelta entre sus objetivos, también esperamos a Valverde y Enric Mas, y ójala Roglic cumpla con lo que se ha publicado y se anime a correr la Vuelta. Además hemos invitado a Nairo Quintana y contamos con Miguel Ángel López”, indicó el director de la Vuelta, quien incluyó en la lista a Mikel Landa, intentará que participen los mejores corredores del pelotón internacional, y ello dependerá de alguna manera del Tour de Francia que se disputa entre el 1 y 24 de julio.

“Al final son los mejores corredores los que ofrecen el mejor espectáculo. De momento, hay que ser prudentes, pero las expectativas de participación es para estar muy contentos”. Guillén dio por hecho que “Alejandro Valverde tendrá una gran despedida y en Madrid tendrá un bonito colofón”. “Tendrá la despedida que se merece, y para ello estamos en conversaciones con el equipo. Es un corredor especial, que nos ha dado mucho y al que le debemos mucho”.