Lalín acollerá a primeira proba do Mundial de Enduro 2022

Todo está xa preparado para a esperada cita que do 6 ao 8 de maio subirá á provincia de Pontevedra ao podio do motociclismo internacional, a estrea do Mundial de Enduro GP 2022 en Lalín, unha competición que reunirá a un centenar das e dos mellores pilotos desta dura especialidade, procedentes de 17 países.

O deputado provincial de Deportes, Gorka Gómez, presentou a cita no Pazo Provincial acompañado da deputada de Igualdade Victoria Alonso e do presidente da Federación Galega de Motociclismo, Jose Canda, subliñando a importancia deste evento, única proba do Mundial que se celebrará en España, e que prevé que se acheguen milleiros de persoas ao territorio.

Canda explicou máis polo miúdo o calendario dos tres días da carreira, que terá como escenarios Lalín e Vilatuxe e reunirá a homes e mulleres. Entre os 12 pilotos españois estarán catro galegos: Gonzalo García (Vigo), Jorge Paradelo (O Barco), Martin Riobó (Abegondo) e César García (Oleiros).

A cita comezará o venres 6 cunha primeira proba de dúas horas no centro de Lalín e o sábado 7 e o domingo 8 seguirase un mesmo esquema de carreira, con saída ás 9 e un percorrido de 75 quilómetros ao que se darán tres voltas no caso dos homes e dúas no das mulleres. Serán unhas sete horas de competición por cada unha das xornadas.