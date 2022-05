Landa, cuarto del Giro: “Esta es la oportunidad de alcanzar mi sueño”

Madrid. El ciclista español Mikel Landa (Bahrain Victorious) aspira aún “a lo máximo” en la semana de Giro de Italia que resta. Desde la cuarta plaza, a un minuto del líder, el ecuatoriano Richard Carapaz, el alavés aún pretende hacer realidad un antiguo sueño: llevarse a casa el “Trofeo del Amor Infinito”.

Landa (Murgia, 32 años) pasó tranquilo la tercera jornada de descanso, confiado en sus fuerzas, y solo pide hacer valer su experiencia ante sus rivales en una semana apropiada para sus características, con cuatro etapas de alta montaña. “La principal diferencia respecto a mis rivales es la experiencia, soy más veterano que Carapaz, Hindley y Almeida, he corrido más Giros que ellos y, he vivido más experiencias, esa puede ser la principal diferencia... No tengo una etapa señalada en rojo. Quedan cuatro muy duras, sobre todo las de esta martes y miércoles y la del sábado. Cada día va a ser una prueba importante. Yo me siento bien, me gustaría dar el 100 por ciento, encontrarme bien y disputar un puesto lo más arriba del podio posible”, señaló el ciclista alavés en la tercera jornada de descanso en el Giro.

Landa, motivado para intentar lograr un sueño que mantiene en el tiempo, considera que esta semana “puede haber muchas sorpresas”.

“Las etapas son muy duras y algunos tendrán malos momentos, otros lo intentarán de lejos, creo que va a ser interesante... Estoy ante una buena oportunidad” recalcó Landa, cuarto en la general a un minuto de Carapaz.

“De momento todo ha ido bien a pesar del percance del día del Blockhaus. Estoy ante una buena oportunidad. He soñado muchas veces con ganar el Giro y veo que hay opciones, así que voy a seguir soñando. El sábado pasado no me encontré bien, pero ahora llegan etapas más adecuadas para mis características”, subrayó.

“Aspiro al máximo, aún se puede ganar”, incidió Landa.

Este martes llega la alta montaña con la decimosexta etapa, entre Saló y Aprica, de 202 Km. conocida como la etapa del Mortirolo. En el menú tres puertos de primera. Como entrante, y de salida, el Goletto Di Cadino (1ª, 19 km al 6,2 %), para seguir con el Passo del Mortirolo (12,7 km al 7,7 %) y el Valico de Santa Cristina (12,7 km al 8,1 %), con la cima a 6 km de meta. EFE