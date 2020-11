Las bajas lastran al Madrid ante un Villarreal en racha

segundo ante campeón El Villarreal y el Real Madrid dirimirán en el Estadio de La Cerámica (16.15 horas) otro de los atractivos duelo de esta 10.ª jornada de LaLiga Santander, que llega con los locales dispuestos a imponer su buen momento ante un actual campeón repleto de dudas, urgencias y bajas. El conjunto castellonense marcha en una óptima segunda posición y aspira al liderato provisional avalado por una positiva racha que espera que no frene el parón internacional, una pausa que se le suele atragantar al madridista que, además de irse al diván esta semana y media por las dudas que no termina de aparcar, no le ha traído buenas noticias en forma de lesión.

El Real Madrid afrontó el éxodo internacional con la mala noticia de la extraña goleada en Mestalla ante el Valencia (4-1), que dejó claro que su estado de juego no era el mejor, y ya con malas noticias en forma de lesión con Valverde. Y ha vuelto con más problemas por la de Sergio Ramos, un jugador que marca mucho un rendimiento defensivo que parece lejos del ofrecido en el final de la pasada campaña y del que se quieren aprovechar los de Unai Emery.

El panorama, sin embargo, empeoró justo en la previa del choque ya que Zidane tampoco podrá contar con Benzema, Casemiro, Militao y Jovic, este último de nuevo afectado por el coronavirus que ya habían pasado los dos brasileños y Eden Hazard, la noticia positiva junto a las recuperaciones de Carvajal y Nacho.

Zidane tendrá que decidir cómo dispone a los 20 jugadores de los que dispone para plantarle batalla a un Villarreal que sólo ha perdido un partido esta temporada, en el Camp Nou (4-0) hace ya dos meses. e.p.