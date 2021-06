Las lesiones también forman parte del juego

LA CRISIS DE las lesiones cuestionó seriamente el trabajo de los preparadores físicos, de los servicios médicos y, por ende, el de los entrenadores. Sitúan a la cabeza al Real Madrid con 59 lesiones musculares y las comparan con las 36 del Barcelona y con las 26 del Atlético de Madrid. Al emitir estos datos se actúa con ventaja, falta el tiempo de exposición del jugador, el lugar y el modo. Los números engañan, a veces, más es menos, porque no se tiene en cuanta cuántos partidos se jugó, el tipo de campos, el clima, la altitud, el tipo de competición, la exigencia del encuentro, el estrés, los desplazamientos, características de los rivales... Después está el jugador con su edad, su historia de lesiones, el nivel de entrenamiento, la vida privada, la alimentación y el descanso.

Las lesiones son un lastre para los equipos y un enemigo del jugador, pero forman parte de este deporte de riesgo, de la actividad deportiva y necesitamos verlo con normalidad. Podríamos hablar de lesiones anatómicas, que incluye daño en los tejidos y lesiones funcionales, dónde no hay daño tisular, pero eso no funciona bien. Hablamos de tirón, elongación, rotura, contractura, sobrecarga, agujetas, calambre, etc.

La topografía lesional del jugador de fútbol se centra en el tren inferior y tren medio, pero como cualquier mortal está expuesto en otros territorios y además a enfermedades comunes. Debemos tener en consideración el entrenamiento, el descanso, la alimentación, el equipamiento de trabajo, trabajar la flexibilidad, la hidratación, horario y temperatura de entrenamiento, campos donde se juega y lo emocional. La mitad de las lesiones deportivas se pueden prevenir controlando factores ambientales y personales de riesgo. Las lesiones se producen por muchos factores, pero básicamente acontecen por falta de una adaptación correcta a la situación, ya sea a la carga de trabajo o a la exigencia del juego.

Existen diferentes factores que intervienen en la etiología de una lesión en el fútbol. Se da una mayor predisposición a lesionarse durante un partido que en un entrenamiento. Y como factores influyentes contamos con la posición del jugador, el momento de la temporada, el entrenamiento en particular, el plan de entrenamiento y las lesiones previas. Está demostrado que uno de cada cinco deportistas sufre ansiedad en alguna etapa de su carrera

En el deporte no podemos ir en contra de la constitución del deportista. Las causas más frecuentes de lesión son: un calentamiento mal aplicado, el sobreentrenamiento, equipamiento inadecuado, entrenar contra la constitución del jugador, ignorar los avisos que envía el cuerpo, técnica de ejecución defectuosa, alimentación incorrecta, falta de hidratación, reposos insuficiente e inadecuado, adicciones, vuelta a la calma inadecuada, etc.

El tratamiento inicial para las lesiones deportivas empieza por los primeros auxilios a pie de campo y siempre se recomienda una compresión, reposo, elevación de la zona, aplicar frío. Con posterior valoración se procede al diagnóstico. Todo esto, bien hecho, mejora el confort del lesionado, acorta los tiempos de recuperación y aminora los daños. La atención inmediata es básica, sencilla y de mucha eficacia. Por algo se llama agua milagrosa. Mucho tacto para la valoración a pie de campo y la reincorporación al juego.