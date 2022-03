Las pérdidas, un lunar doloroso en la derrota del Monbus Obradoiro

El técnico de Monbus Obradoiro, Moncho Fernández había recalcado que una de las virtudes del Unicaja era la de ser el equipo “que fuerza más pérdidas en el rival en toda la liga”. En Santiago volvió a dejar su impronta el equipo malagueño, especialmente en un primer cuarto que, a la postre, resultó decisivo para el devenir del partido. Cierto es que el equipo compostelano no es el que más sufre en ese apartado, según las propias estadísticas de la liga ACB -de hecho, es el sexto equipo con menos pérdidas-, pero la sangría que ocurrió en el período inicial sobrepasó las previsiones.

Por nueve veces, en los primeros diez minutos, el equipo preparado por Moncho Fernández acabó su posesión sin ser capaz de lanzar a canasta. Así se entiende que tirase cuatro veces menos que su rival en tan corto espacio de tiempo. Ese aspecto, sumado a que los porcentajes no fueron meritorios, dibujó el panorama que se saldó con el 14-29 favorable al conjunto malagueño, que asumió pocos tiros de tres -cuatro- y metió el 75 %. Si las nueve pérdidas del acto inicial llamaron la atención, no fueron menos preocupantes las cuatro del segundo cuarto que, si bien supusieron una reducción con respecto a los primeros diez minutos, elevaron la cifra a una cantidad preocupante. El global de trece balones perdidos registrados al descanso dibujaban un escenario difícil en un duelo directo en busca de la novena victoria. Además, en el intermedio, la carta de tiro reflejaba la diferencia en el juego interior. Ya había avisado Moncho Fernández que el Monbus Obradoiro tendría problemas en el puesto de pívot. Okouo se había perdido casi toda la semana de entrenamientos por un proceso febril, que Birutis comenzaba el pasado viernes. La situación se agravó el sábado cuando el preparador de Pontepedriña, en la rueda de prensa pospartido, informó que Henry Ellenson también había disputado el choque enfermo. Si Brizuela ajusticiaba al Obra desde el perímetro con tres aciertos en cuatro intentos al descanso, la pintura se había vuelto territorio Unicaja. El 11/15 se contraponía a las ocho canastas, en el mismo número de intentos, que había conseguido el equipo santiagués en esa zona del campo. Cameron Oliver comenzaba a hacer de la suyas, con nueve puntos hasta ese momento, y en línea ascendente. Si el partido se había puesto cuesta arriba, el tercer cuarto terminó de decidir cuál sería el sino del encuentro. El conjunto malagueño forzó otras cuatro pérdidas al Monbus Obradoiro. Si bien el perímetro visitante perdió puntería, y los obradoiristas nivelaron los guarismos en ese apartado, otra vez la zona volvió a ser determinante.

Unicaja, con penetraciones y transiciones rápidas, aumentó su cifra a 16 aciertos, mientras que los anfitriones apenas pudieron anotar en dos. En el último cuarto, con el partido decidido, el equipo de Ibon Navarro rebajó su intensidad. Fue el período en el que los pupilos de Moncho Fernández no perdieron balones, y aunque tuvieron problemas de puntería, estuvieron certeros desde la línea de tiros libres para conseguir reducir la diferencia hasta el 71-85 final. Aún así, a pesar de que en el global no es de los equipos que más pérdidas sufren, ante el Unicaja, por cómo se desarrolló el choque, estas incidieron directamente en el resultado. Las 17 pérdidas que cometió el conjunto compostelano no son su peor bagaje en la presente temporada. El Monbus Obradoiro registró 24 en la derrota ante Herbalife Gran Canaria, el 30 de enero, y 19 pérdidas en la pista del Baxi Manresa, once días antes.