Las siete claves del desembarco de Rodri en el banquillo del Compostela

Una vez firmado el contrato que une a Rodri Veiga con el Compostela y su banquillo es el momento de empezar a encajar las distintas piezas que formarán el equipo en la temporada 21/22. Dos son los frentes principales tras la confirmación del nuevo técnico: cerrar la plantilla y el nombre de sus ayudantes. Desde ya se empieza a cocinar un proyecto continuista pero con sus propias señas de identidad.

PRIMARÁ EL GRUPO. Con solo once jugadores con contrato, el Compostela aún está pendiente de hacerse con los servicios de otros nueve o diez futbolistas, bien en forma de renovaciones, bien como nuevos fichajes. Rodri expresó durante su presentación que pretende “intentar hacer la mejor plantilla posible, buscando los mejores futbolistas, pero no solo técnica o tácticamente, sino también a nivel personal”. El buen ambiente en el grupo durante estos años siempre ha sido un valor añadido, y el nuevo técnico deja claro que no basta con jugar bien o tener buenas condiciones, pues no vendrá nadie que pueda perturbar la buena salud del grupo.

MERCADO. El estilo mostrado por el Compostela estos últimos años ha actuado muchas veces como atracción para acceder a futbolistas que descartaron opciones económicamente más jugosas para defender la camiseta blanquiazul. “No sería inteligente por mi parte no intentar aprovechar lo que hemos hecho estos cinco años: el modelo de juego, la idea. Mi idea de juego es muy parecida al pensamiento de Yago”, aseguró Rodri. Los amantes del buen fútbol ya saben, pues, que sin Yago la esencia de su juego seguirá vigente y que en el Vero Boquete les espera una buena oportunidad.

ESTILO DE JUEGO. El Compostela de Rodri Veiga va a ser un Compostela reconocible, pero no al cien por cien. Se notará la mano de Yago Iglesias y su cuerpo técnico, donde Rodri actuaba como segundo entrenador, pero se cambiarán ciertos aspectos. Rodri se propone “aprovechar todo lo bueno hecho hasta ahora pero meter pequeños matices, dar una vuelta, creo que es necesario ahora que nos conocemos todos y que los equipos tienen que estar en constante evolución”.

El nuevo entrenador buscará imprimir no solo su sello, similar al de Iglesias, sino buscar una evolución en el equipo y evitar caer en un juego predecible para los rivales que ya conozcan el manual de estos últimos cinco años.

DÍA A DÍA, EL ÚNICO OBJETIVO. En las negociaciones con Rodri no se habló de objetivos ni se le exigió una meta en concreto. Antonio Quinteiro, presidente del club blanquiazul, reconoció en el acto celebrado el miércoles que el nuevo entrenador tendrá tranquilidad para trabajar. Tampoco Rodri quiso hablar de objetivos, sino que únicamente se marca la meta del esfuerzo y el trabajo diario como clave para llegar a cotas mayores: “Le doy más importancia a trabajar en el día a día, lo otro (la clasificación) va a ser algo secundario pero va a ser consecuencia de ese trabajo diario”.

PRIMEROS PUESTOS. Aunque evita pronunciarse sobre un objetivo concreto, Antonio Quinteiro confía en que la etapa de Rodri en el banquillo se inicie con el equipo luchando por los primeros puestos de su grupo en Segunda RFEF. “Si seguimos con las mismas políticas de trabajo, la misma filosofía y el mismo entusiasmo que estos años seguramente que en la próxima temporada deberemos de estar luchando otra vez en las primeras plazas como este año”, aseguró el presidente. Se trata de trabajar desde la cordura, con los pies en el suelo, pues precisa que “hay que ser cautos y prudentes, y trabajar mucho, porque estamos recién regresados a Segunda B y sabemos cómo se las gasta la Segunda B, no hay que ser confiados”. El recuerdo del descenso a Tercera en una temporada en la que el club confiaba en dar el salto a Segunda sigue vigente y no se volverá a caer en los mismos errores.

COMPROMISO. La decisión de Rodri para aceptar la dirección del banquillo del Compostela se demoró debido a temas de índole personal que debía solucionar para asegurarse que tendría el tiempo suficiente para dedicarle al club. También el posible destino de Yago, aunque Veiga no se planteaba seguirlo fuera de Galicia. Dar el paso a primer entrenador no le generó ningún tipo de dudas, sino que afronta su primera experiencia con valentía. “A ser primer entrenador no le tengo miedo porque considero que estoy capacitado para ello, la única duda era si iba a poder dedicarle el tiempo necesario a un cargo de esa responsabilidad”, reconoció Rodri en su presentación.

PLANIFICACIÓN. Desde ya el Compostela trabaja en el diseño y confección de su próxima plantilla. Manuel Castiñeiras es el encargado de encabezar las operaciones, pero la opinión de Rodri será tenida en cuenta en cada caso. Ambos trabajarán codo a codo en las bajas, renovaciones y posibles fichajes.