Las tres leyendas del tenis y Carlitos

VA A SER MISIÓN IMPOSIBLE que vuelvan a coincidir tres superclases del tenis mundial en una misma época como ha ocurrido en estas dos últimas décadas con Rafa Nadal (36 años/22 Grand Slam), Novak Djokovic (34 años/20 GS) y Roger Federer (40 años/20 GS). De Roger me quedo con su clase y técnica depurada, su tenis natural lo hace todo más fácil, representa el purismo estético además de ser un gentleman en la pista. De Novak me quedo con su pulcritud técnica al golpear la bola y su poderío físico, es un rival muy difícil de batir. De Rafa, me quedo con su fuerza de voluntad y su espíritu de lucha (nunca da una bola por perdida), su psicología está muy por encima del resto, es la épica en estado puro, y cuando está en buenas condiciones físicas (fino de piernas) y juega agresivo (encima de la línea), resulta muy difícil ganarle y es misión casi imposible en su pista talismán de Roland Garros. Los tres grandes, especialmente Federer por edad y Nadal a causa de su lesión crónica en el pie izquierdo, “enfermedad de Müller-Weiss”, están en el final de su carrera, y se verán obligados muy pronto a dejar paso a la Next Gen (Medvedev, Zverez, Tsitsipas, Rublev, Auger-Aliassime, Ruud, Berrettini, y al español Carlitos Alcaraz, que tiene un futuro prometedor).

Carlitos (19 años) ya tiene en su palmarés un ATP 250 (Umag), dos ATP 500 (Río de Janeiro y Barcelona) y dos ATP Masters 1000 (Miami y Madrid); recientemente se ha proclamado vencedor del ATP Master 1000 de Madrid, tras vencer en cuartos de final a Nadal, en semifinales a Djokovic y en la final a Zverev, dando un auténtico recital de tenis y de poderío, ante un público que se rindió a su buen juego y superioridad (se nota la mano de JC Ferrero, un entrenador con mucho oficio, de primerísimo nivel, que lo llevará a lo más alto del tenis mundial). Creo que se le hace un flaco favor comparándole con Nadal (el mejor deportista español de todos los tiempos), ya que cada uno tiene su propio estilo y personalidad, y el palmarés de Nadal va a ser misión imposible que algún tenista pueda superarlo, salvo el propio Djokovic, que está por ver.

En el artículo Ha nacido una nueva estrella: Carlos Alcaraz (ECG/05-09-21), pronostiqué que, en el 2022, Carlitos estaría en el top ten del ranking mundial, y ya ocupa el 7º puesto y no tardará mucho en alcanzar el número 1. Carlitos, con un tenis increíble y margen de mejora, seguirá creciendo. En mi opinión, es el joven con más futuro del tenis mundial. Por donde pasa, deja huella por su tenis agresivo y demoledor, por su saber estar dentro y fuera de la pista, y gracias a ello se le respeta, se le admira y se le quiere como lo que es: un gran campeón, el futuro del tenis español y del tenis mundial. Su poderío físico es impresionante, su variedad de golpes (buen saque, buen revés, su drive agresivo es espectacular, su dejada para romper el ritmo del contrario es muy efectiva) conquistan el corazón del público de las pistas o estadios donde juega. Carlitos no tardará mucho en darnos días de gloria a aquellos que le seguimos desde sus inicios y al tenis español en los torneos más importantes del mundo (Roland Garros, Wimbledon, Open USA, Open Australia). ¡Estamos contigo Carlitos!