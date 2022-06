Laso buscará llevar al Real Madrid a otra final de ACB

Vitoria. El entrenador de Bitci Baskonia, Neven Spahija, señaló que “no es justo” jugar este jueves el primer partido de semifinales después de haber concluido la serie anterior el lunes y consideró que podían haber tenido un día más para preparar la plantilla y recuperarse. No obstante, el croata dijo tener mucho respeto por la competición liguera en una rueda de prensa en la que explicó que jugar una serie a cinco partidos no cambia “casi nada” la preparación. “Haremos un poco de tiro, no se entrena, hay mucha recuperación y mucho video para enseñar cosas”, indicó el balcánico que insistió en que “recuperar jugadores es muy importante”. A pesar de todo dijo que una vez conseguido el objetivo de las semifinales no se van a relajar. “Volver a estar entre los cuatro mejores equipos significa mucho y estamos orgullososdel resultado”, apuntó. Sobre el Real Madrid avisó que juegan “contra uno de los mejores equipos de Europa”. “Es un equipo con mucha calidad y está en un momento mucho mejor que antes”, añadió Spahija que tampoco quiso poner el foco sobre las victorias de su equipo como visitante porque “las condiciones contra el Real Madrid son diferentes”.

Aunque dio valor a la defensa de su equipo, no lo consideró fundamental. “La defensa siempre es importante, te da mucha más confianza, pero no pienso que sea una regla”, dijo el baskonista, que recordó que esta temporada han tenido muchos partidos en los que no han hecho buena defensa pero anotaron. “El último cuarto que hicimos en Valencia es el que desea cualquier entrenador”, concluyó. El cuadro baskonista cuenta en sus filas con Steven Enoch, jugador del Obra dutante el pasado curso.

El Baskonia parece jugar mejor fuera de su campo, de ahí que se le preguntara a Pablo Laso, entrenador blanco. si no hubiera preferido comenzar la serie en Vitoria.

“Siempre quiero jugar con ventaja de campo, aunque otra cosa es que el Baskonia esté jugando mejor como visitante”, zanjó.

La falta de bases puros es una de las carencias del Real Madrid,y ahí puede estar una de las claves de esta eliminatoria que superará quien antes gane tres partidos. EFE