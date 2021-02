Luis María Prada, grande al fondo

Hay quien rara vez sale en primer plano a pesar de su valía, ya sea por el destino o el carácter, como canta Serrat: “Cada uno es como es, cada quien es cada cual”.

Luis María Prada está en muchas fotografías históricas del Real Madrid que domina los años setenta pero es menos citado que la modestia en casa de James Harden.

En 1964, un equipo de minibasket del colegio donostiarra San Ignacio de Loyola se proclama Campeón de España. Prada sale MVP de un torneo donde vencer al Madrid equivale en talla justa a una quimera.

Poco después, el club madridista ata al vuelo al emergente géminis de 2,03 m., nacido el 21 de mayo de 1953 en San Sebastián.

Se opta por foguearle en un club vecino vinculado, el Vallehermoso, parte de los 16 de aquella Primera División donde Galicia tiene al Breogán de Lugo, con Alfredo Pérez como máximo anotador liguero.

Prada tuvo tambien una oferta culé que desoye porque tiene un tío en Madrid, el abrigo cercano que tanto anhelan sus padres.

Llega y al rato es parte del Madrid Campeón de España Júnior, al lado de Corbalán. Ya rodado, debuta como senior en el curso 1973-1974, entrenado por Pedro Ferrándiz.

No son un equipo son una colección de monumentos andantes dedicados al buen baloncesto, con Cabrera, Luyk, Brabender, Szczerbiak, Rullán... y no pierden ni un partido de esa liga. Pívot delgaducho pero veloz, capaz de cumplir con el tiro de media distancia, Prada brilla por su sacrificio en favor del colectivo en una plantilla donde hay más puntos que granos de arena en la playa de la Concha (en su primera temporada ahí, meten más de 110 puntos 16 veces).

Incontestables aquí, el reto blanco se llama Europa. Coronan esa cima en 1974, ante el Varese de Meneghin. Prada no juega pero si al lograr la Copa de 1978 ante el pertinaz Varese, donde él (di)seca al estadounidense Bob Morse, que acaba con 12 puntos y promedia 30. Poco después, palmea in extremis un balón de Brabender que se sale y da al Madrid la Copa Intercontinental. La vida es bella, no es titular pero sí un pilar del triunfo madridista coral.

En 1979, con el Madrid un punto abajo y el reloj a cero, falla tres tiros libres (entonces, si errabas el primero había dos más)... ¿y que creen que se perdió, una medalla, un título? No, la opción de llegar a otra final europea. Duro sí pero menos que la losa excesiva que le cae encima a un internacional que en 1981-1982, rechaza irse al Estudiantes, viaja al Caja de Ronda, luego al Inmobanco, suma dos años en Canarias con excompañeros como Szczerbiak, Meister y Cabrera y tras dos en Villalba, se va para convertirse en biólogo.

Hoy es una leyenda al fondo de la foto de un equipo inolvidable.