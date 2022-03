León, cita del Institutos de Compostela-Xunta en la Liga Femenina 2

Santiago. A falta de 6 jornadas para el final del campeonato regular en la Liga Femenina 2, el Institutos de Compostela-Xunta entra en el momento clave de la temporada desde la 11.ª posición, con 6 victorias en su casillero tras 20 encuentros disputados, y con 3 triunfos de margen sobre Ibaizabal y sobre Alhaurín de la Torre (12.º y 13.º, respectivamente, con 19 partidos cada uno). El objetivo del cuadro compostelano es mantener ese colchón sobre la zona de descenso y asentar un año más su proyecto en la categoría de bronce del baloncesto femenino español.

Este sábado (20.30 horas) el plantel de Chiqui Barros visita al BF León, octavo en la clasificación con 9 victorias, un rival frente al que el entrenador ferrolano deberá echar mano una vez más de su rompecabezas táctico, teniendo en cuenta que no podrá contar con Carla García y mantiene hasta última hora las dudas de la canadiense Catherine Traer y de Marta López.

“Es el momento más importante del año. Quedan tres encuentros en casa, tres fuera, hay que ganar entre 2 y 3 de ellos, mínimo, lo que no quiere decir que no intentemos ganar todos”, enfatiza el entrenador del Institutos de Compostela-Xunta. En toda la temporada el cuadro compostelano ha padecido infinitos inconvenientes por lesiones y de los problemas físicos, por lo que Chiqui Barros apela ya al “factor suerte” en este sentido, ansiando “que nos acompañe ahora porque no hemos competido ni un solo día con todo el grupo”. ecg