Lete destaca a nobreza deporiva que ten o karate

Nacional cadete e junior Sub 21 en PONTEVEDRA. O torneo Nacional cadete e junior Sub 21 de karate terá lugar esta fin de semana en Pontevedra, participarán un total de 757 deportistas das 17 comunidades autónomas españolas e contará con 38 karatekas galegos e galegas. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, participou na mañá de onte na presentación do Campionato de España Cadete, Júnior e Sub-21 de Karate que terá lugar esta fin de semana en Pontevedra e no que participarán un total de 757 deportistas das 17 comunidades autónomas españolas e que contará con 38 karatekas galegos e galegas. O mandatario galego destacou o excelente nivel de Galicia nos deportes de loita e combate como demostran os grandes deportistas galegos e galegas nas disciplinas de judo, taekwondo ou loita libre olímpica, que vén de celebrar o seu Mundial sub-23 tamén na cidade de Pontevedra. Neste sentido, Lete Lasa destacou, ademais da calidade técnica destes deportistas, a súa nobreza e humildade, valores que transmiten, sobre todo, as artes marciais.

Nas súas verbas Leta animou a algúns dos mellores deportistas galegos que competirán no Campionato de España de Karate como Victor Mallo, Nicolás Pinaque,, Lucía Guerrero, Simón Cancelo, , Martina Soto, Eva Rodríguez, Adrian Barcia ou mesmo Alba Rocha. ECG