Lete Lasa acompaña aos bolseiros do CGTD de Pontevedra no inicio do curso

168 PRAZAS O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, visitou onte as instalacións do Centro Galego de Tecnificación Deportiva para supervisar o inicio da tempada e acompañar aos rapaces nos seus primeiros días. O mandatario desexou “moito éxito aos rapaces e rapazas que adestran e se forman tanto na instalación coma no IES Sánchez Cantón de Pontevedra”. “Sodes a esperanza dunha xeración marcada polos desafíos e as dificultades, os baluartes dunha sociedade que loita contra unha pandemia nunca vista, pero sodes tamén o reflexo dos valores do deporte, do esforzo, do sacrificio, da constancia e da resiliencia”, díxolles. O CGTD terá 168 prazas concedidas: 105 de tecnificación (88 de residente 1 e 17 de externo 1) e 63 de rendemento (14 de elite, 37 de externo 2 e 12 de residentes 2). ecg