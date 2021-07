Lete Lasa acude á presentación do 54.º Rali Recalvi Rías Baixas

Vigo. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, xunto á delegada territorial da Xunta de Galicia en Vigo, Marta Fernández-Tapias, participaron na presentación oficial da 54 edición do Rali Recalvi Rías Baixas, Memorial Paco Alegre.

No acto tamén estiveron presentes Fernando Mouriño, presidente da escudería organizadora, o director do grupo Recalvi e patrocinador da proba, Chema Rodríguez; José Antonio Cohete Suárez, piloto mundialista que tomará parte nesta proba; os irmáns Álex e Santi Pais, asiduos á cita, e o xefe do servizo provincial de deportes de Pontevedra, Daniel Benavides. ecg