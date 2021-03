Lete Lasa defende as medidas e o estado de saúde do deporte galego

Santiago. O secretario xeral para o Deporte de Galicia, José Ramón Lete Lasa, compareceu este mércores no Parlamento autonómico para dar conta das medidas no seu departamento e explicar a actual situación do sector no medio da pandemia de coronavirus. Destacou tres piares para guiar o seu labor nos últimos tempos: sacrificio, colaboración e responsabilidade.

Lete Lasa lembrou os máis de 70 protocolos aprobados pola Xunta no deporte, as guías e a análise pormenorizada da competición cada semana. Ademais destacou as numerosas xuntanzas mantidas ao longo dos últimos meses co sector e a “gran capacidade de adaptación e presteza coa que os nosos clubs e deportistas foron acollendo estas novidades normativas”.

O secretario xeral defendeu que a incidencia da COVID-19 no deporte federado é inferior que na poboación xeral nas mesmas idades, e apuntou que os brotes detectados só afectan ao 0,2 % dos clubs. “Neste camiño da recuperación non imos esquecer a ninguén”, expresou Lete, que engadiu que o orzamento do seu departamento vén de subir un 28,5 % para chegar aos 32,5 millóns de euros.

BNG E PSDEG. Pola súa banda, o voceiro de Deportes do Bloque Nacionalista Galego, Daniel Castro, denunciou o “triunfalismo” da Xunta e reclamou un “gasto extraordinario” ao considerar escasas as axudas neste eido. Juan Carlos Francisco, representante do PSdeG, considera o orzamento “absolutamente insuficiente”. REDACCIÓN