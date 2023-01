Lete Lasa destaca a recuperación do plan Xogade, Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar

formación. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, destacou neste inicio de ano a recuperación do Programa Xogade (Xogos Galegos Deportivos en Idade Escolar) que xunta toda a oferta deportiva escolar e federada para os rapaces e rapazas de entre 6 e 16 anos. Neste sentido, na presente tempada, contabilízanse 33.582 nenos e nenas inscritos na actividade escolar de campo a través. O mandatario galego fixo estas declaracións na mañá de antonte na entrega de medallas do Zonal de Campo a Través do Val do Salnés no que participaron 1.500 rapaces (1.482) de Primaria e Secundaria de ata 16 centros educativos. REDACCIÓN