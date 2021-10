Lete Lasa presume de la “hegemonía gallega en deportes náuticos”

A Coruña. El secretario xeral para o Deporte de la Xunta, José Ramón Lete Lasa, presumió este martes, en la recepción a los campeones de España de surf, de la hegemonía de Galicia en los deportes náuticos.

Lete Lasa recibió a Esperanza Barreras, de Nigrán, campeona de España de SUP (stand up paddle) larga distancia y también de SUP velocidad y SUP carrera técnica; el santiagués Guillermo Carracedo, que se proclamó campeón de España de SUP olas en Gijón por cuarta vez, tercera consecutiva; y el coruñés Carlos Dopico, que se convierte en el primer gallego campeón de surf adaptado.

El responsable del deporte autonómico consideró que los tres son la “clara mostra da hexemonía galega nos deportes náuticos en xeral, así como en todas e cada unha das vertentes do surf, o que converte a Galicia nunha terra polideportiva, multidisciplinar e diversa con grandes referentes para todos os nenos e nenas”. CAF