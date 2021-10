Lete Lasa subliña o nivel do bádminton en Galicia

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, xunto ao presidente da Federación Galega de Bádminton, Rodrigo Sanjurjo, recibiu este xoves no Centro Galego de Tecnificación Deportiva aos rapaces e rapazas que veñen de acadar o Campionato de España sub-17 (e o subcampionato sub-15) no CESA 2021, en Huelva.

Lete Lasa destacou o “excelente nivel do bádminton galego e o brillante futuro que auguran estes resultados dos nosos deportistas máis novos, unha mostra do excelente traballo que se realiza en Galicia no deporte base”. E lembrou a aposta decidida da Xunta de Galicia por infraestruturas deportivas de calidade como o novo pavillón de bádminton proxectado para o CGTD. ECG