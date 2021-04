Lete vaticina “grandes resultados” en 49er FX do dúo Suárez-Cantero

Santiago. O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, bendixo onte a dupla formada pola viguesa Patricia Suárez e a canaria María Cantero como “un proxecto de éxito e de futuro para a vela galega”. O responsable do deporte galego mantivo un encontro coas dúas regatistas da clase 49er FX e co seu adestrador Antón Paz no Centro Galego de Vela de Vilagarcía.

Suárez e Cantero forman sociedade con vistas aos Xogos Olímpicos de París 2024, da que Lete Lasa afirmou que “de seguro colleitará grandes resultados baixa a atenta mirada do seu adestrador Antón Paz que xa sabe o que é colgarse un ouro olímpico”. O regatista foi campión en Pequín 2008 xunto a Fernando Echávarri, na clase tornado.

Tamén salientou Lete o apoio da Xunta ao Centro Galego de Vela coa entrega dunha embarcación da clase 49er FX cun investimento íntegro de 32276,75 euros. Na visita tamén estivo Manuel Villaverde, presidente da Real Federación Galega de Vela. ECG