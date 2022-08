Lewandowski y el nuevo Barcelona se miden hoy al Rayo

El Barcelona, que después de un curso muy malo, despierta ilusión gracias a los cinco fichajes de este verano y a la buena pretemporada que ha hecho, pero inicia su andadura en la Liga ante el Rayo Vallecano con la incertidumbre de si podrá disponer de todas las incorporaciones y renovaciones a causa de que aún no las ha podido inscribir.

Robert Lewandowski, Raphael Días Raphinha, Jules Koundé, Andreas Christensen, Franck Kessié, Ousmane Dembélé y Sergi Roberto están a la espera de que LaLiga dé el visto bueno para inscribirlos después de que el FC Barcelona cerrara la cuarta palanca (venta de activos del club) con la venta del 25% de Barça Studios (la productora audiovisual de la entidad) a Orpheus Media. De todas maneras, esta operación podría ser insuficiente para inscribir a los siete. Otro recurso que tiene el club catalán para conseguirlo antes del partido ante el Rayo Vallecano es ejecutar los nuevos contratos de jugadores como Gerard Piqué (rebaja salarial) y Sergio Busquets (diferimiento salarial).

A poco más de 24 horas para el pistoletazo de salida de la Liga el Barça tan solo tiene inscritos a 17 jugadores del primer equipo y tres de ellos no tienen dorsal porque no cuentan para Xavi Hernández: Nico González (ya ha pasado la revisión médica con el Valencia), Martin Braithwaite y Samuel Umtiti. Además, Ferrán Torres aún no ha recibido el alta médica de la herida en el pie derecho que no le ha permitido jugar en la pretemporada.

Entre los 17 jugadores inscritos no aparece un jugador clave para Xavi como Pablo Martín Páez Gavi, que empezará la Liga con ficha del filial, igual que otros futbolistas como Alejandro Balde y Ez Abde. Por otro lado, el portero suplente Iñaki Peña y Álex Collado tampoco han sido inscritos tras haber regresado de sus respectivas cesiones. Este panorama hace que sea imposible saber cuál será el once titular que podrá poner Xavi ante el Rayo pero, si finalmente el club no es capaz de inscribir a todos los jugadores, nombres que están en la rampa de salida en el mercado de fichajes como los neerlandeses Frenkie de Jong y Memphis Depay tendrían más protagonismo del esperado ante el conjunto madrileño.

Enfrente está el Rayo Vallecano, que afronta su debut liguero en uno de los estadios más complicados del campeonato, pero en el que el pasado curso, en un momento crítico, sacaron su mejor versión para celebrar un triunfo que les permitió encarrilar la permanencia.

Andoni Iraola, técnico del Rayo, sigue contando con el mismo bloque de la pasada campaña ya que mantiene en su plantilla a 17 jugadores, entre ellos el colombiano Radamel Falcao, que, si no hay contratiempos de última hora, será el encargado de llevar la iniciativa ofensiva de su equipo en el Camp Nou.

La principal duda reside en la portería puesto que la incorporación de Diego López dota de competitividad al puesto e Iraola tendrá que decidir entre el veterano guardameta gallego y el internacional macedonio Stole Dimitrievski, su titular los dos últimos cursos y el que más números tiene para salir de inicio. De las cuatro incorporaciones el que más posibilidades tiene de jugar de titular es el central francés Florian Lejeune, que podría formar en el centro de la zaga con Alejandro Catena debido a que Esteban Saveljich ha pasado gran parte de la pretemporada lesionado.

Alineaciones probables: Barcelona: Ter Stegen; Dest, Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba; Sergio Busquets, Pedri, Gavi; Raphinha, Dembélé y Lewandowski.

Rayo Vallecano: Dimitrievski; Balliú, Catena, Lejeune, Fran García; Isi, Valentín, Pathé Ciss, Álvaro; Trejo; y Falcao.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas). Hora: 21.00 h.

El dato: El Rayo solo ha vencido dos veces en el Camp Nou en toda su historia.