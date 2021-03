“Lista voy a estar, ojalá Lucas lo vea igual y pueda disfrutar de los Juegos”

Recién terminada la fase regular esta semana encara ya con Girona el play-off por el título, en el que defienden su condición de vigentes campeonas, pues la temporada pasada quedó desierto.

Vamos a intentar defender el título y pelear por la Liga. Hemos demostrado que ya podemos ganar a los fuertes, estamos en buen momento y vamos a seguir entrenando para llegar lo mejor posible y a ver qué pasa en estos play-off.

Sin duda, competirán con el refuerzo de haber ganado recientemente la Copa de la Reina por primera vez para Spar Girona. ¿Qué significó este título tanto para el club como para usted?

Para el club ha sido algo muy emocionante porque era uno de los títulos que se les había escapado todos estos años. Es la primera Copa de la Reina, y creo que las primeras siempre son más especiales, también para mí. Siempre tienes ganas de poder ganar esa Copa, llegas a un momento de la temporada en el que ya tienes ganas del primer título. Ha sido muy especial y muy bonito.

¿Haber superado en semifinales a Perfumerías Avenida, su verdugo en las ediciones anteriores, pudo ser la clave?

Sabíamos que ese era un partido clave porque era el principal favorito para ganar la Copa. Cuando fuimos capaces de ganar ese partido teníamos en la cabeza que la final tenía que ser nuestra, porque después de haber sido capaces de sacar ese partido contra Salamanca te da más ganas de que no se te escape cuando ya has hecho lo más difícil. Fue un punto de motivación extra para el equipo.

Lo malo es que Salamanca se tomó luego la revancha en Euroliga, apartándolas de la Final Four.

Tenemos muchos partidos en contra seguidos y somos dos equipos de mucho nivel, en cualquier momento puede ganar uno u otro. Nosotras nos hemos llevado la Copa y ellas se han llevado las semifinales de Euroliga. Es lo bonito de este año, que cualquiera puede ganar, no hay un favorito claro, puede haber sorpresas. Estamos contentas por lo que nos ha tocado a nosotras.

Más allá del bagaje colectivo, a nivel individual usted está ganando cada vez más peso en Girona e incluso dentro de la propia Liga Femenina Endesa.

Como jugadora joven lo importante es que no pares de crecer y que puedas seguir aportando más al equipo. Hacer cada día un entrenamiento con gente tan buena a mi lado me hace exigirme más y eso te hace mejorar. Tengo la suerte de que en mi equipo tengo gente de mucha calidad que me han enseñado un montón y he sido capaz de ir sumando poquito a poquito e ir haciéndome hueco.

Un hueco también lo va haciendo, poco a poco, en la selección. Aunque tuvo que suspenderse, formaba parte de la concentración de febrero, la última prevista antes de ese verano tan ilusionante que les viene por delante, con el Eurobasket y los Juegos. Estar en la última lista antes de que llegue la hora de la verdad es un buen punto de partida.

Siempre que te llama la selección, siendo tan joven, es un premio. Tienes que ser consciente de que es muy difícil estar ahí y valorarlo cuando te dan esa oportunidad. Aquella era la última concentración, y es una pena que no se haya podido celebrar porque también vas cogiendo sensaciones como equipo para el verano. Espera un verano superilusionante y a ver si tengo la oportunidad de poder pelear por esos doce puestos.

Este año a mayores por el aplazamiento de los Juegos, ¿incrementa sus opciones de llegar a Tokio?

Todas vamos mejorando y todas las jóvenes que vamos llegando a la selección venimos de hacer buenos años con nuestros equipos, por eso acabas siendo convocada. No sé si nos da ventaja o no, pero también es verdad que este verano va a ser muy intenso. Creo que nunca ha habido dos campeonatos de tanto nivel en el mismo verano. Hay que estar siempre listos, así que intentaré estar lo más preparada posible este verano a ver si tengo esa opción.