Comeza a conta atrás para a nova edición do salientable torneo internacional Jealsa de fútbol base, competición que terá lugar no Campo de Barraña de Boiro o vindeiro 28 e 29 de maio.

Esta cita contará coa participación de sesenta equipos, mesmo de Galicia, como do resto de España e tamén de xeografías de máis lonxe.

O secretario xeral para o Deporte, José Ramón Lete Lasa, presentou na mañá do mércores este torneo, nun encontro onde tamén estiveron o alcalde de Boiro, José Ramón Romero; o organizador do evento, Julio Mariño, a concelleira de Deportes de Boiro, Dores Torrado; Margarita Hermo, representando a Jealsa; e o chef Kike Piñeiro, entre otros persoeiros convidados mesmo do eido do deporte como doutros campos.

Lete Lasa asegurou que, neste evento, “danse a man o mellor fútbol base europeo e a solidariedade”, facendo fincapé en que o organizador, Julio Mariño, destina boa parte dos ingresos recadados á Fundación Aladina, que traballa en labores de coidado e acompañamento a nenos enfermos de cancro durante todo o proceso da enfermidade.

Lete Lasa destacou a calidade dun torneo no que participan equipos internacionais como o Vitória de Guimarães, Porto e Benfica de Portugal ou o BB Rotterdam dos Países Baixos; equipos nacionais como o Leganés, Zaragoza ou Villarreal; equipos galegos como o Dépor, Celta, Compostela, Racing de Ferrol; así como equipos do Barbanza como Cidade de Ribeira, Puebla, Crocha, Taragoña, Unión e EFM Boiro, anfitrión e organizador.

O mandatario galego destacou que o torneo boirense será “a grande festa do fútbol base europeo” tras dous anos de parón obrigado pola crise sanitaria. Unha festa que desfrutarán todos os nenos e nenas que “durante a pandemia nos deron unha lección de comportamento e que desde hoxe poden estar nas súas aulas sen máscara”.

O secretario xeral tivo tamén palabras de agradecemento tamén para o Concello de Boiro e para os principais patrocinadores como Jealsa e recalcou a importancia dun torneo que ano tras ano, mesmo nas edicións que non se celebraron, “representa unha axuda tan importante para a Fundación Aladina e para a boa marcha do deporte base galego”, segundo sinala a nota de prensa da Secretaría Xeral para o Deporte.



EMPRESA IMPORTANTE Jealsa é unha empresa familiar galega fundada en 1958 con sede en Boiro), dedicada á fabricación e comercialización de Conservas de Peixe e Marisco. En máis de 60 anos de historia conserveira galega conseguiu moitos logros. Na actualidade, a firma está formada por 23 empresas, agrupadas en catro áreas de actividade: alimentación; pesca e servizos; ecconomía circular e enerxía, di a súa web.