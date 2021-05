“Llegué siendo un niño en el ámbito profesional pero me voy con unos valores enormes”

Yago Iglesias no renovará con el Compostela. El técnico santiagués puso este viernes fin a cinco años en el club, en los que el equipo disputó tres fases de ascenso, alcanzando la Segunda B en el último intento. En una comparecencia junto al presidente, Antonio Quinteiro, Yago asegura que se va sin tener nada con ningún otro equipo, al considerar que era el momento del cambio, tanto para él como para el Compostela, al tiempo que expresó su deseo de volver a encontrarse en el futuro. Su salida no implica la del cuerpo técnico. Yago entendería que el club le hiciera una propuesto a Rodri Veiga, segundo entrenador, así como a cualquiera de sus ayudantes.

DECISIÓN COMPLICADA. “Es una decisión muy complicada y muy difícil para mí. Ya venía rondando mi cabeza las últimas semanas. Después de cinco años el crecimiento del club y el mío seguramente sea separar nuestros caminos. Entrenador y jugadores pasamos muchas horas intentando vender una forma de hacer las cosas y seguramente sea este el momento de que los jugadores tengan otro estímulo externo que los haga seguir creciendo”.

CINCO AÑOS. “Cuando llegué aquí en 2016 con una ilusión enorme ante este reto nunca pensé que podría estar cinco años aquí. Para mí esta es mi casa. Llegué siendo un niño en el ámbito profesional y me voy sintiéndome mucho mejor persona, con unos valores enormes. Voy a estar eternamente agradecido por esta oportunidad”.

GRACIAS. “Solo puedo dar las gracias a todo el mundo, presidente, directiva, Manuel Castiñeiras, a todos los trabajadores del club, y también a todos los jugadores que pasaron a lo largo de estos cinco años. El Compostela actual no son solo los 21 jugadores de este curso, sino todos aquellos de los cuatro años anteriores. Me quedo, sobre todo, con la gente que estuvo en los primeros años, partiendo de cero”.

AFICIÓN. “El pasado y la historia de este club lo hacen grande, pero cuando llegué lo primero que me llamó la atención fue la gente. El aficionado del Compostela te hace sentir que esto es un club grande, que esto va en serio. En el momento en que entras aquí estás entrando en un club diferente”.

SIN OFERTAS. “Salgo de aquí y me voy para mi casa, no tengo absolutamente nada. Después de cinco años esta profesión genera un desgaste y necesita un tiempo de descanso para volver con más fuerzas. He tomado la decisión relativamente rápido. Creo que se lo debo al club para que pueda trabajar pensando en el siguiente paso. Nadie se ha puesto en contacto conmigo y así lo prefiero para salir de aquí, me voy con el sentimiento de ser fiel, salgo del club sin ningún tipo de perturbación externa”.

VOLVER. “Estoy seguro de que nos volveremos a ver, o eso espero, porque considero que esta es mi casa. Durante el resto de mi vida voy a ser un aficionado más de la SD Compostela y voy a estar animando como el que más desde casa”.

ECHARSE A UN LADO. “Me toca echarme a un lado para que el club y yo mismo sigamos creciendo, y no separarnos de otra manera. Un club vive de rachas y resultados, y una opinión puede cambiar. Considero que este es el momento en el que yo me tengo que apartar. Tengo que ser claro, y en el momento en que no me veo con la idea de poder seguir ayudando al club en el presente, porque en el futuro espero volver, lo mínimo es decirlo”.

CUERPO TÉCNICO. “Entendería que el club les hiciera propuestas a los miembros del cuerpo técnico para que continuaran. A partir de ahí tendrán que tomar ellos la decisión, pero yo hoy estoy hablando por mí. El club tiene que decidir si quiere hablar con ellos, y ellos, de ser el caso, si quieren continuar. Por mi parte no va a haber ningún problema”.

NUEVO ENTRENADOR. “Seguramente sea beneficioso para el propio jugador tomar nuevas ideas del entrenador que venga para seguir creciendo. Si yo tomo esta decisión es porque seguramente un año más sería difícil seguir sacando rendimiento de los jugadores, porque hay un desgaste”.

JUGADORES. “Sé que el club está trabajando en la continuidad de los jugadores que a día de hoy aún son del club y se les hará oferta. Aunque haya cantos de sirena sé que hay jugadores que realmente sienten los colores del Compostela, que valoran mucho más la forma de hacer las cosas del club que estar en otra categoría”.