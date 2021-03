Lo físico se está imponiendo en Europa

CADA VEZ estoy más asombrado. Los comentaristas de los medios, a los cuales suponemos top, dicen que los jugadores dan síntomas de cansancio sobre el minuto 60. No hace mucho tiempo se pensaba que cuando a un jugador le daban calambres, después de la pretemporada, su nivel físico no era bueno o no se cuidaba.

Desde que se tiene como modelo de entrenamiento el trabajo realizado siempre con balón se ha perdido la exigencia a los jugadores. Por un lado, no es posible controlarles los esfuerzos si el grupo es de más de cuatro o cinco componentes. Además, el comportamiento del balón es de aquella manera, muchos jugadores ni la tocan ni se mueven: sólo trabajan bien los de buena voluntad. El jugador siempre tiene excusas, y ante la dificultad de medir y contrastar, los técnicos pasan.

En nuestro país somos mucho de colgar etiquetas, encuadrar en estereotipos, sin mucho fundamento. Así, los alemanes eran de mucho físico y de poco toque; los ingleses, altos, cabeceadores y de golpeo largo. Hoy son los campeones de Europa y no le dan soba al balón y sí buscan la portería sin enredar mucho.

Tengo muy claro que un buen nivel físico del equipo te puede llevar a conseguir logros que no te asegura el nivel técnico. Llegar siempre antes al balón. La anticipación es un arma defensiva muy poderosa, es básica en el juego; y lo físico, la atención y la concentración son fundamentales en el juego defensivo y en mantener tu portería protegida. Hasta Guardiola pidió ayuda para mejorar su defensa y ahora su equipo encaja pocos goles, sigue marcando muchos y se distancia en la tabla.

Tenemos la creencia de que en Alemania y en Italia se entrena mucho más duro que en España, aparte de dedicar más horas. Parece que fuera se entrenan aspectos físicos que aquí tenemos olvidados. El estilo Barça afectó mucho. Ahora las cosas vuelven a cambiar, el buen manejo del balón no llega para defenderte del rival. Los equipos con poderío físico son los reyes de Europa y Francia, campeona de mundo. En España, que el mejor sea el Atlético de Madrid apoya mi reflexión.

He seguido muchos partidos de la Champions y de la Liga Europa y he observado que los equipos se imponen por lo físico: los balones divididos caen siempre de ese lado. El talento no basta, el físico es la clave y se está volviendo a imponer. Se irán olvidando la Periodización Táctica y el Entrenamiento Estructurado, para volver a tratar aspectos físicos que se fueron apartando, para volver al trabajo analítico e individual e incorporarlo al global con buen nivel de realización. Entrenar más o excusarse en la testiculina: la gente pide echarle “más huevos” cuando el jugador no puede.

Aunque el juego de nuestros equipos no bajó sólo por eso. Tenemos que ver la fuga de talentos. Ahora somos un país exportador. Si miramos los convocados por Luis Enrique, vemos dónde están jugando muchos de nuestros internacionales. Eso se llama fuga de talentos. Nos estamos quedando sin calidad y los clubs españoles dejaron de ser dominadores.

La tecnología permite obtener al momento los kilómetros recorridos, la posesión, los aciertos y desaciertos con balón. Lo bueno es el equilibrio: ni tanto ni tan poco.