Lo tenían (casi) todo para triunfar

PINTAN BASTOS Los dos grandes buques insignia del fútbol español, Barcelona y Real Madrid, no están atravesando por su mejor momento ni en lo deportivo ni en lo económico. Florentino Pérez, ante la crisis económica que acucia a todos los clubes, especialmente a los más importantes, decidió este pasado verano no solo no fichar, sino que traspasó a varios jugadores que tenía cedidos y que estaban llamados a tomar en relevo, en un futuro próximo, de unos titulares que están acusando el paso de los años.

Pero lo que nadie se esperaba es que cayesen eliminados a las primeras de cambio en la Copa del Rey a manos de un Segunda B, el Alcoyano, y mucho menos en una prórroga en la que los locales jugaron los últimos minutos con un hombre menos. Son este tipo de derrotas las que nunca se olvidan y dejan una huella que les perseguirá a todos ellos en el futuro, como ya ocurriera en el caso del Alcorcón que prácticamente le costó el puesto al por entonces técnico blanco, Manuel Pellegrini. No parece que de forma inmediata la vaya a suceder otro tanto de lo mismo a Zidane, pero dada la irregular marcha del equipo en la Liga -ahora mismo a siete puntos del Atlético y con un partido más- y habiendo perdido en apenas una semana dos competiciones, todo parece indicar que el francés se jugará el puesto en la eliminatoria de Champions ante el Atalanta.

Y si al Real Madrid le ha ido mal en la Copa, a punto estuvo de pasarle otro tanto de lo mismo al Barcelona que, tras desperdiciar dos penaltis, tuvo que ir a la prórroga -tercer partido consecutivo en el que los de Koeman se lo juegan todo en el tiempo añadido- para superar a un Cornellá, que ya había dejado en la cuneta a todo un Atlético.

No pintan nada bien las cosas para los azulgranas que a la grave crisis deportiva une una entidad en bancarrota y en manos de una gestora que aplazó la convocatoria de elecciones, con lo que decisiones importantes que tienen que tomar para intentar reflotar el club, se han visto pospuestas hasta que se haga cargo una nueva junta directiva.