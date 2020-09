Lois e Rodríguez suman bronces ao botín galego

XCO Póker de medallas de bronce para a representación galega no Campionato de España de XCO que durante a fin de semana se disputou en Valladolid. A grovense Lara Lois e o macedao Pablo Rodríguez finalizaron terceiros onte na categoría Elite. Os seus podios sumáronse aos do sub23 Iván Feijoo e o máster-30A Manuel Ángel Parada.

Lois espremeu a súa condición de fondista para colgarse o seu primeiro metal a nivel estatal nun campionato de Cross Country Olímpico. Lucindo as cores da selección galega a biker do Extol MTB somezou a última volta fóra do postos do caixón e cruzou a liña de meta co mesmo tempo que a subcampioa. Na proba sub-23, Irene Trabazo foi cuarta.

Dous anos despois o ourensán Pablo Rodríguez volveu pisar o caixón elite. O corredor de Maceda protagonizou un duelo con David Valero e Sergio Mantecón. Unha batalla sobre o barro na que o galego do BH Templo foi bronce. ECG