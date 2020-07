Lois Quintás Otero vence no Autonómico sub-8

XADREZ O amesán Lois Quintás Otero, da USC, proclamouse campión galego de xadrez sub-8 no certame autonómico celebrado a pasada fin de semana no Hotel Scala de Padrón. Houbo destacados resultados para varios xogadores da comarca compostelá.

A cita fora aprazada no seu día pola pandemia de coronavirus e puido celebrarse baixo estrictas medidas de seguridade con representantes de toda a xeografía galega. Malia a todo, a participación foi notablemente inferior que en convocatorias precedentes.

Na categoría sub-8 impúxose Lois Quintás Otero, con Sergio Calvo Miguélez, da Baña, no cuarto posto e Mateo Labandeira Troiteiro, da Escola Xadrez Compostela, no décimo. Laura Diéguez Novoa, do Xadrez Benchoshey-CEIP Pereiro de Aguiar, foi a campioa feminina. En sub-10 gañaron Sergio Diniz López (Círculo Xadrez Narón) e Antía Reboredo Barrosa (Xadrez Ramiro Sabell). ECG