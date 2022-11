“Los árbitros y los oficiales de mesa deben ser intocables, sin ellos no hay baloncesto”

Julio Bernárdez fue “el primero” en anunciar su candidatura para presidir la a Federación Gallega de Baloncesto. Rafael Silva y Javier Cotelo son sus rivales de cara a las elecciones para suplir a Francisco Martín Micó, que deja el cargo tras asumirlo desde 2006. En su plancha electoral, Bernárdez cuenta con Tonecho Lorenzo, icono del Obradoiro.

¿Cómo nace la idea de aspirar a la presidencia de la Federación Gallega de Baloncesto?

Me voy a jubilar en breve, y como sabía que el actual presidente no se iba a presentar a la reelección, al ver que hay mucha gente que cree que tengo el perfil adecuado para poder desempeñar este cargo, me han animado... y desde hace meses trabajo para ello junto a una directiva fantástica. Fuimos los primeros en presentar una candidatura, aunque ahora hay dos candidaturas más.

Nuestro equipo está compuesto por personas que hemos estado toda la vida vinculadas al baloncesto, y todas las cosas que suceden alrededor de una Federación como esta no son nuevas para nosotros.

Quienes hemos hecho alguna vez tareas en clubes de baloncesto pequeños sabemos que es tan hermoso como duro cuando hay que resolver cuestiones de burocracia. Es para sopesar un paso así, ¿no?

Llevo 33 años trabajando en el Concello de O Porriño y eso me da un conocimiento profundo del mundo administrativo y del mundo de la gestión. También he sido directivo de algunos equipos importantes... y esa experiencia ayuda. Entendemos que hay muchas cosas por hacer dentro del baloncesto en Galicia, y aunque la gestión del anterior presidente, sobre todo a nivel económico, ha sido fantástica, nosotros tenemos nuestras ideas propias y creemos que podemos aportar muchas cosas, y que hay alguna deuda pendiente que podemos arreglar.

¿Qué cosas?

Nos preocupa fundamentalmente las relaciones contractuales de todos los agentes del baloncesto.

Nos preocupa que los clubs avancen hacia un mayor respeto a los contratos, en especial hacia los que tienen los entrenadores, ya que ellos son el estamento fundamental para el buen desarrollo de la actividad deportiva y aunque algunos clubes han avanzado en ese aspecto creemos que todavía quedan mejoras que lograr para que los entrenadores desarrollen bien su labor.

Entendemos además que el estamento arbitral tiene pendiente una problemática muy concreta y que, en especial en la provincia de A Coruña, hay muchas dificultades en la captación personas que arbitren.

Y otro problema muy importantes es el aspecto económico, ya que a mucha gente no le compensa porque las normas fiscales no permiten la conjunción o la alternancia de una actividad profesional con la labor propia de un entrenador o un árbitro... Además, queremos que haya una mayor cercanía entre la Federación y los clubes, algo que conocemos perfectamente porque nos hemos entrevistado con casi todos los clubes de Galicia. Y nos preocupa mucho recobrar la ilusión y el buen ambiente que debe reinar en las relaciones de los clubs, queremos ser una especie de bálsamo que calme las tensiones que hay entre ciertos clubs porque todos llevamos la misma camiseta, la del baloncesto.

La unión hace la fuerza.

Sí, y quiero reiterar la necesidad de recobrar la ilusión dentro del baloncesto gallego y recalcar nuestro llamamiento de unión a todos los estamentos... debe haber más interrelación. y que los árbitros estén más integrados, que ellos y los oficiales de mesa sean intocables, que no exista la menor agresión hacia ellos porque sin ellos no hay baloncesto... También creemos que el baloncesto gallego debe tener más protagonismo en la Federación Española”.

¿Cómo ve las posibilidades del Monbus Obradoiro y del Breogán de Lugo en la presente temporada de la liga Endesa ACB? Son los faros del baloncesto gallego.

En los dos equipos tengo implicaciones. He estado diez años dentro de la estructura del Obradoiro, cinco como jugados y otros tantos como entrenador, y el Breogán también es un club al que aprecio, más considerando que la labor más importante del club está ahora mismo en manos de Tito Díaz, de ahí que siga a ambos clubes de forma permanente. Disfruto con ambos y a veces sufro con ambos.

En el caso del Breogán, fue una pena la derrota del pasado fin de semana en Granada, de haber ganado allí el Breogán estaría peleando por los puestos de la Copa del Rey pero después de la baja de Musa, ausencia muy importante porque todo giraba alrededor de él la pasada temporada, el equipo se ha recompuesto bastante bien tras desmantelarse y... para un equipo humilde, hay que reconocer que su situación actual es buena.

¿Y el Obradoiro, su Obradoiro?

Al ser uno de los presupuestos más bajos de la competición cada año, el Obradoiro debe reinventarse de forma constante y hay que subrayar su éxito de mantener al equipo en la ACB durante las últimas temporadas. Creo que al Obradoiro hay que darle tiempo... Estuve viendo en Sar el partido ante el Unicaja y creo que ese partido tenía que haberse quedado en Santiago pero las lesiones hicieron que el equipo malagueño llegase más fresco a los minutos finales y jugadores tan importantes como Brizuela o Djedovic asumieron los galones en el último momento y decidieron el resultado tras jugar durante todo el partido con un perfil bastante bajo.... Tampoco hubo mucha fortuna en una serie de decisiones pero... esa es una parte del baloncesto que unas veces te perjudica y otras te beneficia aunque al final de temporada eso no es determinante.

Yo creo que el Obradoiro va a salir hacia adelante porque tiene una plantilla solvente para ello, solo es cuestión de que recupere a los jugadores lesionados. Creo que el equipo no va a tener problemas para salvarse un año más.

Bender me parece un jugador brutal y tanto Blazevic como Paige me parecen muy buenos jugadores.