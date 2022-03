“Los de la Superliga te mienten más que Putin”, asegura Javier Tebas

PRESIDENTE DE LA LIGA ESPAÑOLA DE FÚTBOL. Javier Tebas, presidente de la Liga Española de Fútbol, aseguró este jueves en una cumbre del deporte organizada por el periódico de economía Financial Times que los tres clubes fundadores de la Superliga europea, Real Madrid, Juventus de Turín y Barcelona, “mienten más que Vladímir Putin... Los clubes de la Superliga mienten más que Putin”, dijo Tebas dirigiéndose a Andrea Agnelli, presente en la misma sala. “Se deben creer que los clubes de las ligas nacionales son tontos. Todo esto es un insulto”. Tebas, que subió al escenario después de que Aleksander Ceferin, presidente de la UEFA, criticase también a la Superliga, explicó que los presidente de Real Madrid, Barcelona y Juventus, los únicos equipos que siguen en la Superliga, se reunieron en la casa de Agnelli la semana pasada para revivir el proyecto. “Si Andrea (Agnelli) no lo explica, entonces será un mentiroso. Los tres clubes se reunieron en su casa. Están haciendo mucho daño”, añadió. Tebas también habló sobre los fondos CVC y apuntó que “solo el 15 %” de estos fondos podrá ser usado por los clubes españoles para traspasos y que la Liga controlará cómo se usa este dinero para que no haya ningún tipo de inflación. efe