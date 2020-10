Los seguidores del Obra pueden ya escoger qué hacer con su abono

Santiago. Dan las gracias por su “apoyo” y su “fidelidad”, los señalan como pieza fundamental para que echas e andar un nuevo proyecto, “con una realidad especialmente complicada” sumando fuerzas al esfuerzo económico dado también por el Consejo de Administración que tuvo que avalar tanto de forma personal como a través de sus empresas, y aunque “queremos que estéis con nosotros” teniendo en cuenta “que no se ve cerca aún una solución de manera inmediata”, el Obradoiro ofrece dos tipos de alternativas a sus abonados ante la imposibilidad de acudir a Sar a ver los partidos de la Liga Endesa 2020/21.

La entidad compostelana da la opción de elegir entre la posibilidad de acceder al pabellón una vez que se levanten las restricciones con una compensación para la campaña 2021/22, o bien la anulación y la devolución del importe pagado.

En el primero de los casos, los abonados recibirán el carné físico y se les facilitará un Abono Virtual Simpatizante para su localización y localizaciones alternativas en función del aforo permitido. Antes de cada partido en el que se permita la asistencia de público, se abrirá un período exclusivo para los abonados, online y en oficinas con cita previa, durante el que podrán obtener, de su Abono Simpatizante, la entrada para dicho encuentro (hasta agotar el aforo).

Los que opten por quedarse no solo no perderán el dinero de su abono por los partidos no disfrutados, sino que verán su gesto recompensado. Al finalizar la temporada se cargará un monedero virtual con un 5 % del importe pagado por su abono en la temporada 20/21 por cada partido para el que no pudieran obtener su entrada (Por ejemplo: si esto se produjera en los 18 partidos, 18 x 5 = 90 % del abono pagado cargado en el monedero).

En este monedero también se cargarán un 10 % del importe pagado en la temporada 20/21 y un 10 % del importe pagado en la 19/20. El importe que se cargue en el monedero virtual podrá ser descontado del abono de la temporada 21/22, hasta un máximo del 100 %.

Además, el club quiere premiar a los abonados que opten por esta alternativa y recibirán un regalo exclusivo de esta temporada tan especial en la que el club alcanza los 50 años de historia.

Desde el Consejo de Administración del Obradoiro la consigna es clara: ningún abonado perderá su dinero sea cual sea la opción que escoja.

Vista la respuesta a través de las redes sociales parece quedar claro que serán muchos los seguidores que mantendrán su condición de fieles, sea cuales sean las circunstancias, confiando en que pronto se puedan abrir las puertas del Multiusos y Sar recobre el apelativo de Caldeira. c. guillén