Louzán asume que toca esperar “dúas ou catro semanas”

Estaba previsto que el fin de semana que comienza mañana fuese el último sin fútbol autonómico, pero la crisis sanitaria ha provocado que la Xunta suspenda todo el deporte de ámbito gallego. Afectado de lleno, siendo además el único ente que todavía no había dado inicio a sus competiciones, el presidente de la Real Federación Gallega de Fútbol (RFGF), Rafael Louzán, compareció ayer telemáticamente para valorar las consecuencias actuales y futuras si el parón se prolonga.

Por el momento la suspensión afecta a las categorías que todavía no se habían iniciado, aunque el presidente federativo dejó entrever la posibilidad, remota, de que se extienda al fútbol nacional. “Esa circunstancia depende dun acordo que se adoptou para o deporte nacional entre o Consejo Superior de Deportes (CSD) e a Real Federación Española de Fútbol (RFEF). Mañá ás 16.15 horas -por hoy- estamos convocados co presidente da RFEF para analizar, entre outras, esta situación”, admitió Louzán, que después mostró su convencimiento de que Segunda B y Tercera, así como las principales categorías de fútbol femenino y del fútbol sala, no se detendrán: “Hai unhas garantías que non se dan noutro deporte. Aposto que a competición debería seguir”.

El máximo dirigente de la RFGF, también responsable de la Unión de Federacións Deportivas Galegas (Ufedega), está convencido de que el deporte es seguro, pero acata la suspensión. “A práctica deportiva é segura, e a paralización total do deporte en Galicia quizais non sexa o camiño pero tamén entendo que é un momento moi difícil e hai que tentar tomar medidas xeralistas para intentar aplacar unha situación que agora mesmo está desorbitada”, reconoció.

PROTOCOLO. Louzán insistió en que la prudencia ha sido la premisa de la RFGF durante los últimos meses, pues recordó que la gran mayoría de las demás federaciones gallegas ya habían puesto en marcha sus competiciones, y en el ámbito futbolístico tan solo Galicia, Aragón y Navarra estaban a la espera de comenzar. Defendió que, mientras su protocolo (aprobado el 14 de diciembre) marcaba el uso de mascarillas y la realización de dos test al mes, en las demás comunidades apenas hay medidas antiCOVID. La RFGF ya ha realizado este curso más de 55 000 test.

El parón forzado abre otro panorama de incertidumbre, justo cuando faltaban días para el pistoletazo de salida al fútbol autonómico. Apunta Louzán que tocará valorar si la temporada 2020/21 puede disputarse o hay que cancelarla definitivamente, una opción sobre la mesa, pero como última posibilidad. “Toca esperar e ver a evolución nas próximas dúas ou catro semanas”, precisó.

¿EN VERANO? Esta paralización imprevista propicia que se vuelva a abrir el abanico de opciones. Tanto Louzán como Diego Batalla, secretario general de la RFGF, y Manu Fernández, director de competiciones, reconocieron que la Gallega trabajó siempre con varios planes en mente, y el actual era “el C”.

“Con el número de inscritos, es probable que de iniciar la competición tengamos que solaparnos con la temporada siguiente, con el mes de julio, aunque queremos evitarlo”, deslizó Batalla. Louzán precisó: “Ás veces é moi difícil poñerse de acordo porque os intereses son diversos, pero sempre imos buscar o consenso. Se houbera que alargar a temporada a xullo e agosto tería que ser co consenso dos clubes. Non imos saír se non se dan as condicións sanitarias para facelo e se non hai consenso”.

DESCENSOS. A todos los condicionantes puramente deportivos e incluso económicos se une la dificultad de estructurar las competiciones. Están previstos ocho descensos de Tercera a Preferente, y la próxima temporada habrá un nuevo reajuste pues se espera que en el curso 2022/23 cada grupo de Tercera lo integren 16 equipos. “Xa estamos traballando na hipótese de que non poida iniciarse a competición. En Preferente pasaríamos de 46 a 54 clubes. Estamos traballando en ter preparados os escenarios”, expresó Rafael Louzán.

También se contempla qué ocurriría si las competiciones ya en curso no pueden finalizarse. Según Diego Batalla, el reglamento autonómico estipula que debe completarse la primera fase para que tenga efectos clasificatorios, mientras que la Española determina que se da por válida una competición si disputó la mitad de las jornadas, sumando todas sus fases.

CONSECUENCIAS ECONÓMICAS. Otra de las consecuencias del coronavirus remite al apartado económico. La RFGF lleva diez meses en ERTE, preparándose para los peores escenarios. “A RFGF ten garantizada a súa solvencia coas xestións feitas”, explicó Louzán, quien admitió que se perderán fondos del reparto de la RFEF en base a las licencias, al no haber empezado a competir. También aclaró que la Gallega “non recibiu nin un só euro de ningún club de Galicia. Só se cobrou o seguro deportivo para poder adestrar, pero estamos a traballar para a súa devolución”. Recordó además la puesta en marcha de una línea de ayudas para los clubes de Preferente, con unos tres mil euros para cada uno. “Vaise manter”, insistió.